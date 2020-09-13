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СМИ: Роберт "Бэтмен" Паттинсон победил коронавирус

Новости
    13.09.2020, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

34-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон, в начале этого месяца заразившийся коронавирусом и ушедший на карантин, уже здоров. И в конце следующей неделе готов приступить к съемкам в "Бэтмене" Мэтта Ривза, которые из-за недуга исполнителя главной роли пришлось приостановить.

Как заверил "близкий к актеру" источник, тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, и теперь у Роберта "всё отлично", передает портал Batman News.

Официального подтверждения этому на момент написания заметки нет.

Заметим, что ранее в СМИ появилась информация, что режиссер не собирался прерывать съемки и планировал отснять ряд сцен без участия Паттинсона, но позже это сообщение было опровергнуто.

Премьера ленты по-прежнему обещана на 30 сентября 2021 года.

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