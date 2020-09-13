СМИ: "Зенит" заинтересован в экс-футболисте "Локомотива" Жоау Мариу

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за московский "Локомотив", может вернуться в Россию. По информации портала fcinternews.it, интерес к португальскому игроку проявляет "Зенит".

Помимо санкт-петербургского клуба, пригласить 27-летнего опорного хавбека хотят несколько испанских и французских команд, в том числе "Марсель", который возглавляет бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

Что касается "Интера", то в миланцы не рассчитывают на Жоау Мариу. Он не присоединился к команде на предсезонных сборах и остался в Португалии. Отмечается, что футболист пробудет на родине до тех пор, пока не решится судьба с его будущим.

Жоау Мариу провел 22 игры и забил один мяч за "Локомотив". По окончании аренды железнодорожники не стали выкупать права на игрока. Его контракт с "Интером" рассчитан еще на два года, а рыночная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет 13 миллионов евро