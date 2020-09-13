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Рубрика: Спорт

Южане атакуют

"Сочи" сенсационно вырвался в лидеры чемпионата
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Российская Премьер-лига (РПЛ) возобновилась после паузы на поединки сборных. В одном из матчей встречались команды, довольно уверенно стартовавшие в турнире - "Ахмат" и "Сочи".
Кристиан Нобоа принес победу "Сочи" в непростом выездном матче с "Ахматом". Фото: РИА Новости Кристиан Нобоа принес победу "Сочи" в непростом выездном матче с "Ахматом". Фото: РИА Новости
Кристиан Нобоа принес победу "Сочи" в непростом выездном матче с "Ахматом". Фото: РИА Новости

Правда, в отличие от сочинцев грозненцы в предыдущем, шестом туре крупно проиграли ЦСКА (0:3) и чуть ухудшили свои позиции в таблице. То ли дело команда Владимира Федотова: она продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне и оказывает определенное давление на "Зенит" и "Спартак".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Что удивительно, в межсезонье "Сочи" лишился Александра Кокорина с Андреем Мостовым, но на результатах эти потери, по крайней мере пока, не сказались. Зато раскрылся Кристиан Нобоа, который привел клуб к победе в недавней встрече с "Тамбовом", а теперь вот забил "Ахмату" (1:0).

- Мы знали, что будет очень тяжело. Грозненцы очень хорошо играют дома. Главное, взяли три очка. Для меня важно, чтобы команда добивалась результата. А голы - это на втором месте, - поведал Нобоа.

Благодаря победе "Сочи" как минимум на сутки вышел в единоличные лидеры Премьер-лиги. Впрочем, пока представители команды скромно оценивают свои шансы в битве за первое место.

- В каких-то моментах соперник сегодня нас простил. Здесь никому не бывает легко, даже грандам. "Ахмат" - боевая команда. Первые минут 30 мы полностью контролировали ситуацию, но потом стали грешить неточными передачами. У нас есть группа новых футболистов, которые вливаются в коллектив. Это непросто. Хорошо, что они есть и способны развиваться, - подчеркнул главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

Коллега Федотова Андрей Талалаев отметил, что ему не понравилась реакция его команды на пропущенный мяч.

- Не очень приятное начало встречи. Нам долго не удавалось разнообразить игру. Мы готовились к одному варианту ведения матча, они предложили нам другой. Пропустили необязательный гол. Но самое главное, что меня беспокоит, - реакция на этот мяч. После него мы показывали футбол, который не приносит созданных моментов. Это не совсем правильно, - считает Талалаев.

После неплохого прошлого сезона продолжает разочаровывать своих болельщиков "Уфа". В седьмом туре команда Вадима Евсеева проиграла в гостях "Тамбову" со счетом 0:2.

Перед этой встречей произошел конфуз: за уфимцами приехал водитель без справки теста на коронавирус, в результате чего гостям пришлось на некоторое время остаться в аэропорту.

Возможно, этот инцидент как-то повлиял на "Уфу". Как бы то ни было, тамбовчане добились уверенной победы. А уфимцы опустились уже в зону вылета.

- В прошлом сезоне мы проиграли тут "Тамбову" 0:3, а теперь вот 0:2. Уже лучше. Надеемся исправить ситуацию в следующем году. Где-то мы не успеваем, значит, надо работать над этим компонентом, чтобы уменьшилось количество опасных моментов у наших ворот, - отметил Евсеев.

Фото: REUTERS
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Наконец, еще в одном матче "Урал" дома переиграл "Химки" - 3:1. Клуб из Екатеринбурга одержал вторую победу в сезоне и как минимум на сутки поднялся на восьмую строчку.

- Победы всегда придают дополнительные эмоции. Во второй половине мы почему-то упустили инициативу, не все получалось. Ну а так хорошо сработали на стандартах и в целом показали хороший футбол, - отметил главный тренер "Урала" Юрий Матвеев.

Что касается "Химок", то они не одержали в новом сезоне ни одной победы: четыре поражения и три ничьи. Как итог - команда идет на предпоследнем месте.

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