Сотни корейских судов устроили противостояние из-за водорослей

Жаркие территориальные споры существуют не только между государствами, но и внутри одной и той же страны. На днях в Южной Корее более 400 промысловых судов и катеров устроили противостояние, оспаривая район, где выращивают съедобные водоросли.

Предметом спора стал расположенный у самой юго-западной оконечности Корейского полуострова морской участок Маро, который находится между уездами Чиндо и Хэнам провинции Южная Чолла Республики Корея. Там сейчас находятся самые большие в Корее плантации по разведению широко используемых в местной кухне красных водорослей "ким" (в Японии их называют "нори"). Площадь участка - 1370 гектаров, что примерно 1800 футбольных полей.

Если судить по продолжению сухопутной границы между двумя уездами, то 80 процентов участка Маро находятся в Чиндо и только 20 процентов - в Хэнаме. Однако с начала 1980-х годов, когда разведение водорослей еще не было прибыльным делом, там создали свои плантации жители уезда Хэнам. По мере роста благосостояния и прибыльности данного вида аквакультуры территориальный спор стал набирать обороны. По оценкам экспертов, масштаб оборота бизнеса в этом районе составляет около 60 миллиардов вон (около 50 миллионов долларов), от чего зависит жизнь более ста хозяйств.

Два раза вмешивался суд, прибегая к временному решению, позволяя жителям Хэнама продолжать работу на участках и дав жителям Чиндо возможность разводить водоросли в другом месте. В июне этого года срок действия таких договоренностей истек, спровоцировав конфликт.

Как стало известно из сообщений полиции и СМИ, противостояние жителей двух уездов произошло в четверг 10 сентября. Сначала жители уезда Чиндо, собрав сразу 170 промысловых судов, катеров и лодок, прибыли в спорный район, требуя возвращения "своих исконных морских территорий". В процессе движения этой "эскадры" обо всем узнали жители Хэнама, которые мобилизовали 240 судов и катеров. В итоге в районе Маро собралось более 400 судов. Дело дошло до ругани, поливания друг друга водой из брандспойтов и легких потасовок. В дело пришлось срочно вмешиваться Службе береговой охраны, которая направила в район конфликта десять кораблей, а также представителей местных органов власти, которые прибыли на семи судах.

В конце концов после вмешательства властей спорщиков удалось развести в разные стороны. К счастью, обошлось без жертв.

Однако, как отмечают эксперты, спор неизбежно продолжится. Жители Чиндо, если исходить из административно-территориального деления морского пространства, действительно имеют все основания требовать передачи им как минимум большей части района Маро, но вся инфраструктура принадлежит жителям Хэнама, которые работают там почти сорок лет. Кроме того, семьи, которые заняты в разведении плантаций водорослей в Маро, не имеют возможности иначе зарабатывать себе на жизнь - у них нет своей земли, все было ориентировано лишь на водоросли.