В Татарстане проходили четыре избирательные кампании.

Выборы президента Республики Татарстан, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму и Госсовет региона.

Место в нижнюю палату парламента стало вакантным после трагической гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который разбился на вертолете весной этого года.

За первые два дня в регионе проголосовали более 52 процентов жителей. Это один из самых высоких показателей в России. Такие данные озвучил глава Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Особых проблем во время голосования не было. По словам Кондратьева, от жителей республики поступали немногочисленные звонки с жалобами на работу мобильных избирательных участков. "Проблемы мы старались решать оперативно", - заверил глава Центральной избирательной комиссии республики.

Впервые на выборах президента Республики Татарстан в качестве общественных наблюдателей позвали более ста местных блогеров.