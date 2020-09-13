Театр классического балета Касаткиной и Василева откроет 54-й сезон на сцене Кремля

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева готовится к возвращению на сцену Государственного Кремлевского Дворца после карантина. Зрители смогут увидеть два знаковых спектакля театра "Спящую красавицу" и "Спартака" 6 и 7 октября 2020 года.

Первый показ "Спящей красавицы" в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году на знаменитой сцене в Каннах. Спектакль, который пресса назвала "праздником балета", имел большой успех у публики и занял почетное место в репертуаре театра. Целью балетмейстеров было создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом шедевры музыки Петра Ильича Чайковского и хореографии Мариуса Петипа. Сцены пантомимы, объясняющей действие, были заменены танцевальными номерами. В авторской версии Наталии Касаткиной и Владимира Василева Дезире и Аврора встретились после первых же аккордов, и у зрителя есть возможность проследить за развитием их отношений на протяжении всего спектакля.

Партия феи Карабос в новой постановке стала танцевальной и женской, в отличие от классического спектакля, где ее исполнял мужчина. Зло, воплощенное в лице феи, стало обворожительным и грациозным, но от этого еще более опасным. Для финала Наталия Касаткина и Владимир Василев поставили любовный дуэт в своем характерном стиле, соединяющем классическую школу танца и современную пластику.

Знаменитый балет на музыку Арама Хачатуряна "Спартак" представлен на балетной сцене в нескольких прочтениях. В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василева история Спартака разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. "Спартак" стал одной из самых масштабных постановок Театра классического балета: шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 роскошных костюмов Елизаветы Дворкиной, элементы настоящего римского боя, поставленные профессиональным каскадером Александром Малышевым, выразительная хореография и яркие образы создают на сцене грандиозное зрелище и захватывающую драму.

Благодаря Наталии Касаткиной и Владимиру Василеву первые в постановке "Спартака" использована музыка, хоть и написанная Арамом Хачатуряном для этого балета, но редко включавшаяся в спектакли другими хореографами.

- Мы всегда сохраняем классические фрагменты в чистом виде. -Рассказывает Наталия Касаткина, объясняя свой подход к классике.-"Жизель" у нас - чистый классический вариант, восстановленный Леонидом Лавровским. С нами репетировала Галина Сергеевна Уланова. В других спектаклях мы сохраняем классические шедевры, поставленные нашими предшественниками, а драматургия - наша.

Приходилось гастролировать в Беларуси?

Наталия Касаткина: В последний раз мы возили туда вечер Стравинского - "Весну священную" и "Жар-птицу". Гастроли проходили в Большом государственном театре оперы и балета Беларуси. Белорусы высоко оценили наш спектакль.