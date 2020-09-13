Трамп назвал провальными все выборы с голосованием по почте

В США все последние выборы, которые проводились с использованием голосования по почте, оборачивались катастрофой. С таким утверждением выступил президент Дональд Трамп, не приведя при этом конкретных примеров.

"Ненужное надувательство с голосованием по почте является самой большой угрозой нашей демократии, и демократы это знают", - цитирует ТАСС заявление американского лидера. По его словам, во время всех последний кампаний фиксировалось большое число пропавших бюллетеней и мошенничество.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени. Однако представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.