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13.09.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Текст: Анна Козина

Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах. Это 14-летняя Камила Валиева, которую пригласили выступить вместе со взрослой командой, и Александра Трусова, раньше тренировавшаяся с Валиевой на одном льду у Этери Тутберидзе, но перешедшая в группу Евгения Плющенко.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Трусова в плане исполнения "квадов" уже неоднократно попадала в книгу рекордов Гиннеса. В воскресенье на арене "Мегаспорта" она собиралась сделать три четверных. Трусова упала с тройного лутца, потом сделала каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и с помаркой на выезде сделала одиночный четверной тулуп.

"Пока решили ограничиться тремя четверными, но к более важным стартам будем делать максимум", - сказала журналистам Трусова, которая в прошлом сезоне пыталась чисто откататься программу с пятью "квадами".

Валиева также не обошлась без падения. Первый одиночный четверной тулуп ей не удался, но она чисто исполнила каскад "четверной тулуп - двойной тулуп".

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