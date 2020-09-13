Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах. Это 14-летняя Камила Валиева, которую пригласили выступить вместе со взрослой командой, и Александра Трусова, раньше тренировавшаяся с Валиевой на одном льду у Этери Тутберидзе, но перешедшая в группу Евгения Плющенко.

Трусова в плане исполнения "квадов" уже неоднократно попадала в книгу рекордов Гиннеса. В воскресенье на арене "Мегаспорта" она собиралась сделать три четверных. Трусова упала с тройного лутца, потом сделала каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и с помаркой на выезде сделала одиночный четверной тулуп.

"Пока решили ограничиться тремя четверными, но к более важным стартам будем делать максимум", - сказала журналистам Трусова, которая в прошлом сезоне пыталась чисто откататься программу с пятью "квадами".

Валиева также не обошлась без падения. Первый одиночный четверной тулуп ей не удался, но она чисто исполнила каскад "четверной тулуп - двойной тулуп".