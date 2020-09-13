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13.09.2020 19:13
Рубрика: Спорт

Туктамышева и Щербакова не смогли избежать падений на контрольных прокатах

Текст: Анна Козина

Российские фигуристки уже на предсезонных контрольных прокатах, которые прошли на московской арене "Мегаспорт", пытались представить максимально сложные программы. Но не у всех получилось чисто откатать свои композиции на данном этапе подготовки.

Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая владеет сложнейшим прыжком - акселем в 3,5 оборота, так и не смогла исполнить свой коронный элемент. В короткой программе у фигуристки получилась "бабочка", а в произвольной она смогла скрутить прыжок, но упала на приземлении. Однако на разминке после нескольких неудачных попыток аксель у Туктамышевой все-таки получился. "Тело готово прыгать аксель, а голова еще нет", - призналась ранее спортсменка.

Чемпионка России и призер чемпионата Европы Анна Щербакова, которая в прошлом сезоне первой из фигуристок исполнила сразу два четверных лутца в одной программе, на этот раз не смогла справиться и с одним. Фигуристке предстоит выступить на этапе Кубка России уже через неделю, где она постарается исправить ошибку.

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