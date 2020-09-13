Турчак заявил об убедительной победе ЕР на этих выборах

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о том, что партия уже одерживает победу на выборах на Дальнем Востоке, в Томске и Новосибирске.

"Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу", - сказал он на круглом столе по обсуждению предварительных итогов голосования.

Он также отметил, что партия обновляется, и это дает свой результат.

"Для нас обновление - это не смена бренда. Оно заложено в самих списках кандидатов. В среднем оно составило до 50%. Из этой половины - ровно половина молодые кандидаты 30-35 лет. Что касается Дальнего Востока и Сибири мы видим, что эти люди побеждают", - пояснил Турчак.

Кроме того, по его словам, "Единая Россия" проявила себя в коронавирусную пандемию, и многие кандидаты сами были волонтерами и помогали нуждающимся в период распространения COVID-19.