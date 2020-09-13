В ЦИК рассказали о явке в первые дни Единого дня голосования

Татарстан лидирует по явке на дополнительных выборах депутата Госдумы по одномандатному округу и голосовании за членов городского совета Казани. Эти и другие данные по активности избирателей 11 и 12 сентября назвала глава ЦИК Элла Памфилова.

В эти дни дополнительные выборы в Госдуму проходят в четырех округах в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. По словам Памфиловой, активнее других голосуют избиратели в Татарстане - 56,64%, самая низкая явка зафиксирована в Ярославской области - 10,47%.

"Что касается высших должностных лиц, то самая низкая явка - 15,94% - в Иркутской области, самая высокая - в Еврейской автономной области - 57,89%", - рассказала глава ЦИК.

На выборах законодательных собраний регионов активнее всех голосуют в Белгородской области - 40,31%, самая низкая явка в Костромской области - 16,11%.

На выборах в городские советы региональных столиц лидирует Татарстан - 38,8% казанцев уже проголосовали за своих кандидатов. В Томске активность пока самая низкая - 6,9%.

"У нас нет задачи повысить явку. Она должна быть реальной и естественной, чтобы люди приходили и голосовали, как считают нужным", - отметила Элла Памфилова. Она считает, что в заключительный день голосования активность избирателей будет самой высокой.

Напомним, Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы. Выборы проходят в 83 регионах, всего - более 9 тысяч кампаний.

По итогам выборов планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов.