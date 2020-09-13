В ЦИК рассказали, как прошло голосование "на пеньке" в пятницу и субботу

Центризбирком не зафиксировал жалоб, касающихся голосования на придомовых территориях или "на пеньке", как его называют в комиссии в честь пня в Ульяновской области, ставшего знаменитым во время плебисцита по поправкам к Конституции.

"У нас жалоб нет по этому поводу, - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье. - Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать".

Правом организовать такое голосование воспользовались более 9 тысяч участковых избирательных комиссий в 28 регионах России. В воскресенье избиркомы "на пеньке" работать не будут. "Сегодня у нас только голосование на стационарных участках", - уточнила Памфилова.

Она еще раз подчеркнула, что голосование на придомовых территориях - это дополнительная возможность для граждан релизовать свое активное избирательное право. "Приглашают домой в сельскую местность пожилые люди, им трудно добраться до участка. Спасибо надо сказать, что члены участковых комиссии берут на себя такой труд и едут к этим людям в разных ситуациях, в разных условиях", - подчеркнула Памфилова.

"Для нас это принципиально важно, тем более на протяжении всего времени мы выдерживаем критику постоянную", - добавила она. Источник этой критики - "весьма немногочисленная, но довольно шумная группа, которой не нравится трехдневное голосование".

Накануне в ЦИК РФ разобрали несколько сигналов о якобы имевших место нарушениях при проведении голосования на придомовых территориях. В большинстве случаев это были фото выездных участков, оборудованных не по правилам - без ширмы для голосования или с урной в багажнике автомобиля. Проверка сообщений показала, что фото были сделаны при подготовке к голосованию, когда не все элементы еще были расставлены по местах. Само же голосование проходило с соблюдением тайны волеизъявления и рекомендаций Роспотребназдора.