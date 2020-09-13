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13.09.2020 15:25
Рубрика: В мире

В Грузии отложили начало очных занятий в школах

Текст: Юрий Когалов

В Грузии в этом году школьники и студенты сразу начнут учиться дистанционно. Власти страны решили перенести начало очного обучения с 15 сентября на 1 октября. Правда, речь идет лишь о восьми крупных городах.

Фото: РИА Новости
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"Согласно решению межведомственного координационного совета, в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти, а также в Батуми и Кобулети учебный процесс в аудиториях возобновится с 1 октября", - отметили в правительстве. Как пояснили в кабмине, в этих городах школьники и студенты сразу перейдут к дистанционному обучению. В других населенных пунктах обычные занятия в школах и университетах начнутся по расписанию - 15 сентября.

Кстати, чтобы те, кто не попадут в этот день в классы, не отстали от программы, на местном телевидении вновь запускается проект "Телешкола".

На перенос начала учебного года Тбилиси пошел в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой (по словам премьер-министра Георгия Гахарии, в стране началась вторая волна пандемии). На минувших выходных число новых случаев инфицирования коронавирусом превышало 150 случаев в день (общее количество заболевших составило 2,2 тысячи человек). По этой причине власти Грузии также отложили открытие детских садов до 1 октября, ввели запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий. Театры, кинотеатры, детские развлекательные центры, согласно последним решениям, откроются не раньше 1 ноября. До 31 октября продлено ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые предполагалось поэтапно возобновить с 1 октября.

Несмотря на резкий рост числа заболевших, власти пока не готовы вводить строгие экономические ограничения. По словам Гахарии, на данный момент не существует никаких оснований для паники, так как власти полностью контролируют ситуацию и в силах управлять рисками развития пандемии. "Мы сделаем все для того, чтобы избежать необходимости введения строгих ограничительных мер, через которые мы уже прошли. Наша экономика во второй раз не выдержит этот удар", - заявила со своей стороны министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

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