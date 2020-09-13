В Италии до начала учебного года COVID-19 обнаружили у 13 тысяч учителей

В Италии занятия в школах в этом году официально начинаются 14 сентября. Однако не все дети увидят в этот день своих учителей. За последние несколько дней коронавирус выявили у 13 тысяч преподавателей, и они будут вынуждены провести как минимум две недели на карантине.

В целом на учебном процессе это не скажется. В прошлом году в итальянских школах работали свыше 800 тысяч учителей, в связи с пандемией их количество было увеличено. На данный момент проверку на COVID-19 прошли уже 500 тысяч преподавателей, заболевшие составляют лишь 2,6 процента от их числа. Как заявил комиссар по чрезвычайной ситуации с коронавирусом Доменико Аркури, эти люди "не вернутся в класс и не будут способствовать распространению коронавируса". К работе их допустят только после того, как новый тест покажет, что они полностью выздоровели.

Стоит отметить, что в некоторых регионах на севере Италии детские сады и университеты уже открыли свои двери, а на юге, наоборот, отложили начало учебного процесса до конца месяца. Там нужно больше времени, чтобы подготовиться к проведению уроков. Необходимо установить бесконтактные термометры, аппараты с дезинфицирующей жидкостью для рук, рассчитать местоположение парт, чтобы соблюдалась безопасная дистанция (площади помещений не хватает), обозначить маршруты передвижения по коридорам. И не везде госфинансирование успело дойти до школ.

Кстати, в Италии эксперты решили изучить вопрос о возможности сокращения периода карантина с 14 до 10 дней. Многие считают, что две недели на изоляции - это слишком много. Впрочем, об этом задумались и в других европейских странах. Во Франции этот период уже сократили до 7 дней.