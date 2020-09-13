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13.09.2020 20:10
Рубрика: В мире

Унесло течением

В Италии расследуют гибель модели из России
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Прокуратура города Кальяри начала расследование по делу о гибели российской модели Галины Федоровой, трагически утонувшей во время отдыха на итальянском острове Сардиния. Первой о смерти 33-летней жительницы Уфы сообщила ее мать Татьяна, обратившись через соцсети к подписчикам за материальной поддержкой, чтобы вывезти тело дочери в Россию: "Погибла моя дочь, 33 года, утонула в результате несчастного случая... Попрощаться с ней я смогу только, если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите, кто сколько может".

По словам матери погибшей, ее дочь занималась модельным бизнесом в Уфе, а в последние годы работала и снимала жилье в Париже. На Сардинии Федорова отдыхала вместе с другом, 44-летним литовским фотографом Джерениусом Таваровым. На Сардинии Федорова отдыхала вместе с другом, 44-летним литовским фотографом Джерениусом Таваровым.

На Сахалине 16-летняя девушка погибла во время селфи на фоне волн

Как сообщают итальянские СМИ, трагедия произошла 5 сентября неподалеку от населенного пункта Изола-Росса. В этот злополучный день пара вышла в море на арендованной моторной лодке, чтобы сделать красивую фотосессию. Когда они отошли от берега на 1,5 километра, Галина решила искупаться и нырнула. Фотограф присоединился к ней. Внезапно мощная волна сорвала лодку с буя и отбросила на риф. Галина, судя по рассказам ее друга, не смогла справиться с сильным течением, и вода унесла ее далеко от берега. Проходящее мимо места инцидента судно сумело спасти фотографа. А извлечь тело девушки удалось лишь прибывшей спустя час береговой охране Италии, поднявшей в воздух вертолет. На данный момент следствие не рассматривает версию убийства модели. Тем не менее, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа, прокуратура Кальяри распорядилась изъять и отправить на экспертизу некоторые предметы, находившиеся на борту лодки. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и беспилотнике. Известно, что на лодке стражи порядка также обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя - теперь полиция ждет результатов анализов на присутствие алкоголя в организме девушки. До окончания расследования Джерениус Таваров, который обзавелся накануне адвокатом, обязан будет находиться на острове. Ему грозит обвинение в непредумышленном убийстве. Как заявили сотрудники российского консульства, они оказывают техническую поддержку в решении бюрократических вопросов.

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