В Москве прошли контрольные прокаты российских фигуристов

Российские фигуристы впервые с тех пор, как прошлый сезон прервался из-за пандемии, выступили перед публикой. С этих контрольных прокатов по традиции начинается новый соревновательный год.

Но, увы, на лед арены "Мегаспорт" вышли не все лидеры сборной. Травмы помешали сразу нескольким чемпионам и призерам европейского первенства-2020 в Граце, последнего докарантинного турнира. Свои программы не показали танцевальные дуэты Виктория Синицина - Никита Кацалапов и Александра Степанова - Иван Букин, одиночники Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. Прямо перед стартом снялись еще две спортивные пары, в том числе неоднократные призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ветеран нашей команды Сергей Воронов официально объявил о завершении карьеры. Сергея, впрочем, на прокатах в Москве не ждали. В отличие от Алины Загитовой. Зрители сидели на трибунах Ледового дворца с плакатами "А где же Алина?". Но олимпийская чемпионка, которая хоть и возобновила тренировки и была включена в состав сборной, несколько дней назад сообщила, что сейчас посвящает все время и внимание работе ведущей на телепроекте "Ледниковый период". Даже без Загитовой женская часть прокатов не потеряла ни в зрелищности, ни в интриге. Чемпионка мира среди юниоров 14-летняя Камила Валиева покорила всех своей программой "Девочка на шаре". Впервые в качестве исключения она выступала со взрослыми. До них она доросла и по росту, прибавив за время изоляции 4-5 см, и ни в чем не уступила по уровню катания. Можно было увидеть результат наделавших много шума в межсезонье переходов Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и оценить, в какой форме находится Евгения Медведева, которая из-за закрытия границ не может вернуться в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Женя ставит с ним программы по видеосвязи и при поддержке Татьяны Тарасовой и Елены Буяновой в школе ЦСКА.

Своих впечатлениями от прокатов наших одиночниц с корреспондентом "РГ" поделилась вице-чемпионка мира 2012 года, чемпионка зимней Универсиады-2015 Алена Леонова.

Алена, как смотрелась юниорка Валиева на взрослых прокатах?

Алена Леонова: Камила точно не выбивалась из общей компании. Программа у нее интересная - "Шторм" Эрика Редфорда (канадского фигуриста, призера Игр-2018 в парном катании, который сочиняет музыку. - "РГ"). Валиева еще юниорка по возрасту, но смотрелась очень по-взрослому, уверенно и, на мой взгляд, эстетично. Кстати, Аня Щербакова тоже показала красивое женское катание.

Косторную и Трусову впервые на лед выводила не Этери Тутберидзе, а Евгений Плющенко. Алена представляла только короткую программу, но можно судить, изменились ли спортсменки, попав в другую обстановку?

Алена Леонова: Трусова понравилась в своем новом образе - у нее медленная композиция. Она раскрылась с другой стороны и иначе стала кататься. Это я для себя отметила. Конечно, впечатлило безупречное исполнение прыжков. Я с первого элемента поняла, что Саша находится в отличной форме. Ни единого сомнения не возникло, что она может что-то не сделать. А ведь это только начало сезона, дальше она будет только сильнее в него втягиваться. Хотя уже сейчас по ней видно, что готова очень здорово.

А вот у Алены Косторной я ожидала увидеть ее прекрасный тройной аксель, который она чуть ли не идеально исполняла на протяжении прошлого сезона. У нее не было грубых ошибок, но, мне кажется, присутствовало какое-то волнение. Возможно, из-за того, что программа еще не вкатана. Ведь, когда она перешла к Евгению Плющенко, обе композиции, поставленные еще в группе Этери Тутберидзе, ей поменяли. Но со временем все придет. Тем более программа необычная - под песню Билли Айлиш. Любопытно посмотреть, что будет дальше.

Аксель пыталась исполнить Елизавета Туктамышева, но получилась "бабочка". Почему прокат не удался?

Алена Леонова: Аксель у Лизы стабильно получался и на разминке, и на сборах. Она вкладывала видео тренировок. Наверное, немножко перегорела. Думаю, это больше психологический момент. Зато, если говорить о питерских фигуристках, ученицах Алексея Мишина, Соня Самодурова все сделала чисто и уверенно.

Наконец после двух неудачных выступлений на контрольных прокатах в предыдущие годы Евгения Медведева не допустила ошибок...

Алена Леонова: Было необычно, когда сразу после проката ей поднесли телефон, где на видеосвязи был Брайан Орсер. Если честно, я переживала за нее, как она себя чувствует без тренера, общаясь с ним только по телефону. Но здорово, что они придумали и наладили такую связь. Такая поддержка тоже много значит. Хотя и зрители ее безумно поддерживали. Программа на музыку Арама Хачатуряна "Маскарад" ей подходит. Честно скажу, когда она катала дорожку, у меня мурашки по коже побежали. Настолько она везде попадала в акценты. Я получила удовольствие от просмотра.

Произвольные программы, где разрешены четверные прыжки, девушки катали уже после подписания этого номера в печать. Как думаете, не растеряли навыки наши "квадристки"?

Алена Леонова: Насчет Саши Трусовой даже не сомневаюсь. Судя по тому, как легко она делала тройные прыжки, то и четверные она восстановила. Щербакова тоже должна была свой лутц показать. Возможно, и Камила сделала тулуп, который она уже исполняла на юниорских соревнованиях (Валиева - вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившей на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев четверной тулуп. - "РГ"). И хотелось бы увидеть тройной аксель, а может, и не один, в исполнении Туктамышевой.