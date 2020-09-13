В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.

- По состоянию на сегодняшний день с начала избирательной кампании поступило 2539 сообщения о нарушениях разной направленности, - сказал Горовой, выступая в ЦИК.

Он отметил, что за воскресенье с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00.

Проверка по обращениям будет завершена до 16 сентября. Однако уже сейчас ясно, что нарушений, способных повлиять на итоги единого дня голосования, на данный момент не отмечается.

- Нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано, - сказал Горовой.

Он также отметил, что в МВД в связи с выборами отмечают "массированные вбросы, которые делаются для последующей раскрутки в соцсетях и в СМИ".

- В спокойном режиме будем работать по каждому из этих сообщений, - подчеркнул представитель ведомства, предупредив об ответственности.