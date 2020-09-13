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13.09.2020 18:10
Рубрика: Власть

В ОП сообщили о мизерном числе сигналов о нарушениях на выборах

Текст: Татьяна Замахина
Выборы в регионах проходят в спокойной обстановке. Об этом свидетельствует тот факт, что на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ поступает беспрецедентно мало звонков о нарушениях. Одновременно число фейков растет, и их технологии становятся разнообразнее, сообщили в ОП РФ.

Что касается сигналов о нарушениях, то с 11 сентября на горячую линию поступило всего девять сообщений от общественных наблюдателей. "Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах. Все сообщения отрабатываются региональными общественными палатами", - заявили в Общественной палате.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как сообщил первый зампред Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, при этом появляются новые технологии фейков. "В целом ряде регионов мы видим реализацию самых разнообразных манипулятивных практик приезжими специалистами. Социальные сети по всей стране заполнены подобным хламом и шлаком", - заявил он.

Так, берутся реальные фотографии или видео и с помощью ухудшения качества размещаются в социальных сетях с "апокалиптическими сообщениями и заявлениями", пояснил Малькевич. Например, была опубликована размытая фотография с урной на одном из избирательных участков, в подписи к которой было указано, что урна "не особо запечатана". При этом на кадре в хорошем качестве видно, что все сделано по правилам.

А в Татарстане ОП выявила "ферму" фейков, которая, к примеру, только за субботу разместила свыше пяти тысяч комментариев и сообщений в сети.

По словам Малькевича, ОП РФ собирается представить ЦИК и Госдуме рекомендации по борьбе с такого рода ложью в период голосования.

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