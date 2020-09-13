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13.09.2020 12:27
Рубрика: Власть

В ОПРФ фиксируют рост потока фейков о голосовании

Текст: Галина Мисливская
Количество ложной информации о ходе Единого дня голосования растет, рассказал в воскресенье глава Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в ситуационном центре.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Мы видим большой поток фейков, то есть ложной информации, который все увеличивается. Иногда это происходит случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит. Но, как правило, в том числе распространяется ложная информация", - заявил он.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Один из примеров - сообщение из Соликамска (Пермский край) о том, что в местном педагогическом колледже студенты якобы голосуют по ксерокопиям паспортов. По словам Григорьева, прокуратура уже проверила сигнал, он оказался ложным.

"Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о частых случаях распространения фейковой информации в регионе для дискредитации выборов в ЯНАО", - продолжил Максим Григорьев. Проверка одной из жалоб члена комиссии с правом совещательного голоса в Ноябрьске о том, что его якобы партий поздно предупредили о голосовании на дому, показала, что нарушения не было.

Накануне в ситуационном центре ОПРФ рассказали еще о нескольких ложных сообщениях о нарушениях. Часть из них стала следствием некомпетентности заявителей. В частности, когда за нарушение выдавались несброшюрованные списки избирателей. Секретарь ЦИК Майя Гришина дала специальное пояснение по этому поводу: закон требует, чтобы списки были прошиты к началу основного дня голосования.

Но ряд сообщений носил явно провокационный характер, например, о пресловутом голосовании в багажниках. Проверка подобных фактов показала, что заявители фотографировали комиссии в процессе подготовки к работе, а сам процесс выездного голосования проходил по правилам.

В Общественной палате РФ и в Центризбиркоме собирают все фейковые сообщения о нарушениях на выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила, что они не останутся без ответа.

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