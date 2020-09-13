Всего за одну неделю в России прозвучали сразу две довольно кардинальные инициативы - ввести отрицательный подоходный налог для людей с низкими зарплатами и в очередной раз подумать о появлении базового безусловного дохода. Это, вероятно, попытка выйти на достойные темпы роста экономики через стимулирование спроса.

Инициативу ввести вычет или даже полную компенсацию подоходного налога для людей с низкими зарплатами предложил глава банка ВТБ Андрей Костин. Такой вариант подходит, например, для малоимущих россиян с большим числом детей, считает он. Схожие программы стимулирования занятости существуют в США, напомнил Костин.

Программу банкир сравнил с выплатами на детей в пять и десять тысяч рублей от государства во время пандемии, указав, что подобные меры нужны на более регулярной основе. "Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3-4% роста ВВП в год, потому что эти темпы роста не могут нас устраивать сегодня", - подчеркнул Костин.

Идея, безусловно, актуальна и своевременна, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Если просто снижать НДФЛ для малоимущих, то убыток от этого для региональных бюджетов может составить 1,5-2 трлн рублей (подоходный налог - один из основных источников формирования бюджетов регионов. - "РГ"), причем наибольшие убытки коснутся самых слабых и дотационных регионов, а прогрессивное налогообложение тут не поможет, говорит эксперт.

"А вот "детские" выплаты легко трансформировать в налоговый капитал или просто сделать постоянными для малодоходных слоев населения, возможно, и без привязки к детям. Тогда региональные бюджеты будут при своих, а вот федеральный должен выделить порядка 0,5-1 трлн рублей, в зависимости от формата льготы", - отмечает Табах. По его словам, получив деньги, люди с низкими доходами их тратят и тратят в России - соответственно, создают спрос на товары и услуги, что положительно влияет на занятость и ВВП. Собственно, именно поэтому детские выплаты оказались столь удачными, говорит экономист.

При прямом снижении НДФЛ первыми пострадают региональные бюджеты

Но эффект от отмены НДФЛ для малоимущих во многом зависит от уровня отсечения зарплаты, ниже которого налог взиматься не будет, подчеркивает управляющий директор группы рейтингов органов власти рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Сейчас число работников с зарплатой около 14 тысяч рублей составляет 6,4% работающих (или 4,5 млн человек), напоминает он. Совокупный НДФЛ, который они платят, - 200 млрд рублей в год. "Такая сумма как дополнительная поддержка потребительского спроса не способна дать резкий толчок экономическому росту в стране. Не стоит забывать, что потребительские предпочтения малоимущих граждан тяготеют к товарам первой необходимости, а не к высокотехнологичным дорогостоящим покупкам, рост которых оказывает гораздо больший мультипликативный эффект на экономику", - говорит Пискунов.

При этом менее 25 тысяч рублей (что также сложно назвать высокой зарплатой) получают 30% работающих (это уже примерно 22 млн человек). Освобождение от НДФЛ людей с такой зарплатой привело бы к увеличению потребительского спроса на 1,3 трлн рублей в год, оценивает Пискунов. Однако сложно представить ситуацию, когда от подоходного налога освобождается сразу треть всех занятых в экономике, сомневается он.

Замглавы Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил пойти дальше и обсудить возможность введения гарантированного минимального дохода от государства для всех граждан независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Дискуссия о такой мере как универсальном средстве от бедности и для поддержки экономики ведется в мире уже несколько лет и сильно будоражит умы (сама возможность регулярных выплат от государства человеку просто по факту его существования представляется довольно радикальной).

В Кремле предложение Медведева еще не обсуждали, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россиянам же в целом такое предложение по душе, продемонстрировал ранее опрос компании HeadHunter. За безусловный базовый доход высказывались 62% опрошенных, против - 20%. Сторонники видели в безусловном доходе возможность повысить уровень жизни и освободить время для образования и творчества, противники - стимул для нежелания работать и фактор для разгона инфляции.

28,5 тысячи рублей в месяц должен составлять минимальный гарантированный доход, по мнению россиян, показал опрос портала SuperJob

В российских условиях, скорее, можно говорить об унификации пособий и расширении числа их получателей, а не о базовом доходе, считает Антон Табах. "В целом в России нет проблемы с рабочими местами вообще - есть проблемы с их качеством и с работой в отдельных регионах, а также уровнем зарплат. Именно поэтому стимулирование качественных рабочих мест и снижение налогов на бедных выглядит более разумным и соответствующим текущему уровню развития нашего общества и экономики", - уверен эксперт.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Елена Березина

Дороги

Нынешнее поколение будет ездить бесплатно

Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Внедрить такую систему рассчитывают к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии минтранса, о которой на днях сообщил РБК.

Позднее министерство подтвердило эту информацию. Пока документом предполагается, что с 2025 года в России станет платным проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году плата будет взиматься со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется.

Пока что проект транспортной стратегии находится на стадии обсуждения, а его окончательную версию внесут на рассмотрение правительства только в феврале 2021 года.

Цитата

Фото: РИА Новости

Дмитрий Медведев, председатель "Единой России":

"Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств".