В Роспотребнадзоре пояснили, как школы будут работать в 2021 году

Эти вопросы читатели "Российской газеты" задавали на "горячей линии", организованной редакцией. Также речь шла о том, что у некоторых школ не хватает денег, чтобы соблюдать все требования. Например, очень дорого обходится закупка обеззараживающего оборудования. В разговоре принимали участие представители Роспотребнадзора.

Так что будет после 2020 года?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать.

Нонна Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора: Действительно, пока мы работаем в условиях рисков распространения COVID-19, поэтому все мероприятия проводим в полном объеме.

Когда ситуация стабилизируется или, когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно. Кроме того, в разных регионах ситуация разная. И, естественно, снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному. Так что пока все санитарные правила должны исполняться.

В ряде регионов жалуются, что у муниципальных школ не хватает денег, чтобы соблюдать все требования СанПиНов. Кто должен финансировать санитарные мероприятия в образовательных учреждениях и будут ли применяться санкции, если школы их не смогут выполнить?

Нонна Фомкина: Роспотребнадзор не занимается финансированием образовательных учреждений. Этот вопрос мы не решаем. Но рекомендации есть и требования ВОЗ никто не отменял. Вообще установки для обеззараживания воздуха мы рекомендовали и раньше, когда наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это не новые рекомендации Роспотребнадзора.

Конечно, проблема с финансированием всех санитарных мероприятий существует. В ряде регионов она успешно решается. Но если есть какие-то ограничения, например, по закупкам этого оборудования, то оно в первую очередь устанавливается в те помещения, где идет массовое скопление детей. Например, в столовых.

Полагаю, что нужно распределять имеющиеся ресурсы и использовать их с большей эффективностью.

Вопрос из Ярославля. Запрет покидать класс на переменах поможет сохранить здоровье детей? Ведь не везде можно качественно проветрить помещение, да и недостаток движений не идет на пользу здоровью.

Ирина Шевкун: Согласно санитарным правилам, на переменах дети из разных классов не должны контактировать друг с другом. Но выходить из кабинета не запрещается. Тем более, существует требование Роспотребнадзора регулярно проветривать помещения.

При этом необходимо избегать ситуаций, когда во время перемены в одном коридоре находятся дети из разных классов. И нужно понимать, что это поможет сохранить здоровье детей. Если возникнут случаи заболевания, то чем меньше контактировал больной ребенок с другими, тем риск массового заболевания будет меньше.

Полную версию материала по итогам "Горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".