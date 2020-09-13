В Роспотребнадзоре пояснили, как школы будут работать в 2021 году

Новости

Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
В торговом центре в штате Индиана произошла перестрелка 05:40
На свадьбе в Чикаго погиб пятилетний ребенок 05:25
Telegraph: Британия откажется от общеевропейских норм в области прав человека 05:25
Синоптики рассказали о сложной погодной ситуации в ряде регионов ДФО 05:24
В Краснодаре загорелся жилой дом 04:59
США и Кипр подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны 04:51
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом 04:20
Трамп назвал провальными все выборы с голосованием по почте 03:37
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России 03:30
Уроки возобновились в школах Алеппо после снятия ограничений из-за COVID-19 03:25
Губернатор Луизианы ввел режим ЧП из-за шторма "Салли" 03:02
В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета 02:32
Бушующие на западе США природные пожары унесли жизни 28 человек 01:48
Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии 12.09.2020
Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19 12.09.2020
Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 12.09.2020
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 06:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре пояснили, как школы будут работать в 2021 году

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
В санитарных правилах Роспотребадзора особый режим из-за пандемии прописан школам до конца 2020 года. А что потом? Возможно ли продление особого, антиковидного, распорядка и в 2021 году?
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Эти вопросы читатели "Российской газеты" задавали на "горячей линии", организованной редакцией. Также речь шла о том, что у некоторых школ не хватает денег, чтобы соблюдать все требования. Например, очень дорого обходится закупка обеззараживающего оборудования. В разговоре принимали участие представители Роспотребнадзора.

Так что будет после 2020 года?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать.

Нонна Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора: Действительно, пока мы работаем в условиях рисков распространения COVID-19, поэтому все мероприятия проводим в полном объеме.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Роспотребнадзор: В школах проведут полную дезинфекцию после голосования

Когда ситуация стабилизируется или, когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно. Кроме того, в разных регионах ситуация разная. И, естественно, снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному. Так что пока все санитарные правила должны исполняться.

В ряде регионов жалуются, что у муниципальных школ не хватает денег, чтобы соблюдать все требования СанПиНов. Кто должен финансировать санитарные мероприятия в образовательных учреждениях и будут ли применяться санкции, если школы их не смогут выполнить?

Нонна Фомкина: Роспотребнадзор не занимается финансированием образовательных учреждений. Этот вопрос мы не решаем. Но рекомендации есть и требования ВОЗ никто не отменял. Вообще установки для обеззараживания воздуха мы рекомендовали и раньше, когда наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это не новые рекомендации Роспотребнадзора.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Законно ли требовать от школьников носить маски

Конечно, проблема с финансированием всех санитарных мероприятий существует. В ряде регионов она успешно решается. Но если есть какие-то ограничения, например, по закупкам этого оборудования, то оно в первую очередь устанавливается в те помещения, где идет массовое скопление детей. Например, в столовых.

Полагаю, что нужно распределять имеющиеся ресурсы и использовать их с большей эффективностью.

Вопрос из Ярославля. Запрет покидать класс на переменах поможет сохранить здоровье детей? Ведь не везде можно качественно проветрить помещение, да и недостаток движений не идет на пользу здоровью.

Ирина Шевкун: Согласно санитарным правилам, на переменах дети из разных классов не должны контактировать друг с другом. Но выходить из кабинета не запрещается. Тем более, существует требование Роспотребнадзора регулярно проветривать помещения.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Что показали первые дни учебного года в школах

При этом необходимо избегать ситуаций, когда во время перемены в одном коридоре находятся дети из разных классов. И нужно понимать, что это поможет сохранить здоровье детей. Если возникнут случаи заболевания, то чем меньше контактировал больной ребенок с другими, тем риск массового заболевания будет меньше.

Полную версию материала по итогам "Горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Образование Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Стандарты для школы

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа