В России начинается основной день голосования на выборах всех уровней

В воскресенье, 13 сентября, во всех без исключения регионах России, где назначены выборы разного уровня, откроются избирательные участки.

Это 83 субъекта Федерации, в 18 из них проходят выборы высших должностных лиц, в 11 - депутатов региональных парламентов. Кроме того, в 22 административных центрах субъектов РФ голосуют за депутатов городских дум и советов. В четырех одномандатных округах походят довыборы в Госдуму.

За 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей борются почти 156 тысяч кандидатов. Большинство из них представляют политические партии: четыре, представленные в Госдуме, и 26 непарламентских. В гонку вступили также четыре новых политические объединения, созданных в этом году. Почти четверть кандидатов - самовыдвиженцы.

Основной день голосования будет отличаться от двух предыдущих и количественно, и качественно.

Во-первых, начнется голосование на всех муниципальных выборах, трехдневным оно было не везде. Таким образом, в воскресенье откроются все 56 тысяч участков, образованных для проведения Единого дня голосования. "Более 500 тысяч человек сейчас работают в избирательных комиссиях, а в воскресенье они будут работать почти сутки. Это огромная тяжелая работа", - сказал накануне в информационном центре ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

Во-вторых, в дело вступят цифровые технологии. На участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), эти аппараты начнут свою работу. Пока их программное обеспечение не рассчитано на многодневное голосование, КОИБы включат только в воскресенье. После окончания голосования в них загрузят бюллетени из стационарных и переносных ящиков, которые использовались в пятницу и в субботу, а также в воскресенье на выездном голосовании.

Как рассказала "РГ" секретарь ЦИК Майя Гришина, для перемещения бюллетеней разработали специальную процедуру, чтобы никто не принял законное действие за вброс. Рядом с каждым КОИБом в момент загрузки бланков будет установлена табличка с текстом: "Проводится процедура ввода в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно и проголосовавших в день голосования вне помещения для голосования". Табличку разместят так, чтобы она попадала в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Все эти действия будут производиться в присутствии наблюдателей. По всей стране их работает более 237 тысяч, еще 22 тысячи находятся в резерве.

Кроме того, 13 сентября в Москве откроются 30 цифровых избирательных участков. На них будут голосовать жители других регионов, где проходят довыборы в Госдуму, выборы губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Каждый желающий внести свое имя в список на цифровом участке в столице, должен был заранее подать заявление через систему "Мобильный избиратель". Всего таких обращений поступило 6 942 из 39 регионов.

Голосование на цифровом участке проходит с помощью специальных терминалов, в которые загружены электронные бюллетени. Результаты сразу попадают в систему ГАС "Выборы".

По словам Николая Булаева, это уникальная российская разработка, аналогов которой нет нигде в мире. Он также рассказал в интервью "РГ", что цифровые участки находятся в "конкуренции" с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). После Единого дня голосования Центризбирком вместе с экспертами решит, на какую технологию сделать ставку в будущем.

Что же касается самого ДЭГ, то в первые два дня оно отработало без сбоев. Напомним, в этом году онлайн-голосование используется в двух округах в Курской и Ярославской областях, где проходят довыборы в Госдуму. Для участия в ДЭГ заявки там подали более 31 тысячи избирателей, большинство - около 70% - проголосовало в первый же день, 11 сентября.

Онлайн-голосование впервые применяется на федеральных выборах, кроме того, это "боевое крещение" нового программно-технического комплекса, разработанного "Ростелекомом" по заказу ЦИК. В августе комплекс прошел два тестирования - закрытое и публичное, оба были признаны успешными. О того, как сработает ДЭГ в Единый день голосования, будет зависеть масштаб его применения в следующем году.

Участки - и обычные, и цифровые, и виртуальные - закроются по всей стране в 20.00 по местному времени. Затем начнется подсчет голосов.

О первых результатах Центризбирком расскажет после 21.00 по московскому времени, когда завершится голосование в восьми муниципальных округах Калининградской области. Предварительные итоги будут оглашены в полдень 14 сентября.