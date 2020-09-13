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Текст:   Марина Трубилина 
18:00 13.09.2020

Договоры перестроятся

Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена

Законопроект, усиливающий защиту прав дольщиков, предполагается к концу года внести в Госдуму. Поправки должны помочь тем, кто незадолго до банкротства застройщика заподозрил неладное и решил отказаться от покупки квартиры.

Некоторые дольщики продолжают терять деньги. Речь о тех, кто, увидев, что стройка приостановилась, решили расторгнуть договор долевого участия. Росреестр регистрирует расторжение договора, но застройщик, даже продав ту же квартиру новому покупателю, часто затягивает возвращение денег. Экс-дольщик подает в суд, получает исполнительный лист, но оказывается, что застройщик уже банкрот. "Практика показывает, что денег у банкрота-застройщика не бывает никогда, - говорит автор законопроекта, президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин. - А дом, пусть и с большой просрочкой, часто достраивают. Поэтому дольщики, которые предъявляют требование о передаче помещений, все-таки получают квартиры. А экс-дольщики, которые по закону могут предъявить лишь денежные требования, так и не могут вернуть деньги".

Фото: iStock
Названы города, где можно накопить на жилье за 1,5 года

Законопроектом предлагается обязать застройщика, когда тот оформляет расторжение договора в Росреестре, предъявлять документ, подтверждающий возврат денег дольщику. Если это не сделано, договор расторгается, но квартира остается в залоге у бывшего дольщика до возврата денег. Изменениями в закон о банкротстве предлагается дать возможность бывшим дольщикам переходить из "денежного" реестра в реестр по передаче помещений, если его квартира не была повторно продана. Также предусматривается, что заявление о расторжении договора дольщик должен будет заверить у нотариуса.

В России около 20 тысяч человек, попавших в такую ситуацию, говорит соавтор законопроекта, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов. В пресс-службе Росреестра отметили, что текст законопроекта на рассмотрение не поступал, но ведомство приветствует предложения, направленные на защиту прав граждан.

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