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13.09.2020 21:30
Рубрика: Власть

В России завершился Единый день голосования

Текст: Екатерина Котова
Единый день голосования завершился во всех 83 регионах страны, в которых он проходил. Все 56 тысяч избирательных участков закрыты. Сейчас везде идет подсчет голосов, данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы".

- Наступило время, когда все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись, - объявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В самой западной точке страны - Калининградской области - проходили муниципальные выборы. Участки там закрылись в 21.00 по московскому времени.

- Хочу напомнить - коллеги, не торопитесь подводить итоги после того, как произойдет подсчет голосов, - обратилась глава ЦИК к избиркомам в регионах. - Если будут какие-то жалобы - дождитесь, рассмотрите у себя на заседаниях. Подойдите очень принципиально. Видите, что что-то не то - отменяйте (результаты голосования на участке).

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