В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета

В Лос-Анджелесе одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта. Инцидент произошел в пятницу.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Van Nuys Airport и направлялся в округ Санта-Барбара. В результате крушения он загорелся, на месте скончались два человека, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC Los Angeles.

Представители Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте США приступили к расследованию. О причинах крушения ничего не сообщается.