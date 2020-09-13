Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц

Власти Венесуэлы продлили действие запрета на внутренние и международные полеты до 12 октября. Его ввели в начале марта из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Запрет полетов не распространяется на гуманитарные, почтовые и грузовые рейсы", - цитирует ТАСС сообщение Национального института гражданской авиации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, коронавирусом в стране заражены 59 тысяч 630 человек. О первых случаях инфицирования стало известно 13 марта. В тот же день в стране был введен режим чрезвычайного положения. А еще через несколько дней президент Николас Мадуро объявил о введении карантина на всей территории Венесуэлы.