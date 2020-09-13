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13.09.2020 08:29
Рубрика: В мире

Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц

Власти Венесуэлы продлили действие запрета на внутренние и международные полеты до 12 октября. Его ввели в начале марта из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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"Запрет полетов не распространяется на гуманитарные, почтовые и грузовые рейсы", - цитирует ТАСС сообщение Национального института гражданской авиации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, коронавирусом в стране заражены 59 тысяч 630 человек. О первых случаях инфицирования стало известно 13 марта. В тот же день в стране был введен режим чрезвычайного положения. А еще через несколько дней президент Николас Мадуро объявил о введении карантина на всей территории Венесуэлы.

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