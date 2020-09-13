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"ВКонтакте" заработал на территории Украины

Текст:   Сергей Ярославцев
13.09.2020,  
12:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики "ВКонтакте" сообщили, что мобильное приложение соцсети теперь работает на территории Украины.

Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу

Пользователям предлагается пользоваться соцсетью так же, как и раньше. "Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет преград", - говорится в сообщении "ВКонтакте".

Кроме того, в приложении появилась тематическая лента "Украина" с новостями, публикациями артистов и записями из популярных пабликов.

В настоящее время власти страны официально блокируют доступ пользователей интернета к ресурсам, принадлежащим Mail.ru Group ("ВКонтакте" входит в этот список). Блокировка, действующая с мая 2017 года, также распространяется на сервисы "Яндекса".

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Фото: istock
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