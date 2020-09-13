Владимир Путин поручил оградить граждан от техногенных рисков

Как защитить граждан от рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ. Нужны новые правила работы при осуществлении крупных нацпроектов развития, чтобы минимизировать эти риски, считает глава государства. Также на повестке был предстоящий визит президента Беларуси: Александр Лукашенко уже 14 сентября будет в России, лидеры встретятся в Сочи.

Президент предложил проанализировать нормативную базу, по которой осуществляется контроль за рисками на всех уровнях. Фото: РИА Новости

Современный этап развития России, совершенно очевидно, характеризуется в том числе и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией производственного комплекса, - в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах, заметил президент.

"Без всякого сомнения, это создает и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций", - констатировал Путин. И задача государства - защитить население и территорию России от подобных проявлений, подчеркнул он.

"Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям", - продолжил глава государства.

Президент предложил проанализировать нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. "На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", - поставил задачу Владимир Путин. Глава государства передал слово приглашенному - министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву и потом попросил выступить всех присутствующих с замечаниями. "В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил он.

Именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались и вопросы социально-экономической повестки. Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Беларуси в Россию. Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры двух лидеров пройдут в Сочи.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.