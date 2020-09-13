Владимир Путин поручил оградить граждан от техногенных рисков

Новости

Михеева: ОПРФ фиксирует рост наблюдателей на выборах 20:03
Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката 20:00
Явка на выборах в Ленинградской области достигла 37 процентов 19:59
Кобзев лидирует на выборах в Иркутской области после подсчета 27% голосов 19:47
Российские десантники отправятся в Беларусь на контртеррористические учения 19:37
На выборах в Поморье проголосовали более 30 процентов избирателей 19:36
Турчак заявил об убедительной победе ЕР на этих выборах 19:35
Гольдштейн побеждает на выборах главы Еврейской АО, подсчитано 82% голосов 19:34
Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера" 19:32
Наталья Комарова продлила полномочия сенатора от ХМАО 19:20
Автомобильное движение на МКАД остановилось из-за лося 19:15
Туктамышева и Щербакова не смогли избежать падений на контрольных прокатах 19:13
Москалькова и Памфилова предложили принять меры для борьбы с партиями-спойлерами 19:13
Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах 19:07
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах 18:47
Кокорин начнет на скамейке запасных матч "Спартака" с ЦСКА в РПЛ 18:37
Памфилова: Сомнительных побед на выборах нам не надо 18:22
На выборах главы Чувашии явка приблизилась к 50 процентам 17:59
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
СМИ: "Локомотив" согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем 17:46
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов 17:45
В Татарстане на нескольких участках явка достигла 100 процентов 17:40
Гонку на этапе "Формулы-1" в Тоскане остановили из-за двух аварий 17:37
В "Роторе" еще три футболиста сдали положительный тест на COVID-19 17:06
"Спартак" иронично отреагировал на отказ ЦСКА выделить сектор на дерби 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 19:01
Рубрика: Власть

Правила защиты

Владимир Путин поручил оградить граждан от техногенных рисков
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Как защитить граждан от рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ. Нужны новые правила работы при осуществлении крупных нацпроектов развития, чтобы минимизировать эти риски, считает глава государства. Также на повестке был предстоящий визит президента Беларуси: Александр Лукашенко уже 14 сентября будет в России, лидеры встретятся в Сочи.
Президент предложил проанализировать нормативную базу, по которой осуществляется контроль за рисками на всех уровнях. Фото: РИА Новости Президент предложил проанализировать нормативную базу, по которой осуществляется контроль за рисками на всех уровнях. Фото: РИА Новости
Президент предложил проанализировать нормативную базу, по которой осуществляется контроль за рисками на всех уровнях. Фото: РИА Новости

Современный этап развития России, совершенно очевидно, характеризуется в том числе и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией производственного комплекса, - в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах, заметил президент.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован

"Без всякого сомнения, это создает и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций", - констатировал Путин. И задача государства - защитить население и территорию России от подобных проявлений, подчеркнул он.

"Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям", - продолжил глава государства.

Президент предложил проанализировать нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. "На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", - поставил задачу Владимир Путин. Глава государства передал слово приглашенному - министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву и потом попросил выступить всех присутствующих с замечаниями. "В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил он.

Именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались и вопросы социально-экономической повестки. Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Беларуси в Россию. Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры двух лидеров пройдут в Сочи.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Кобзев лидирует на выборах в Иркутской области после подсчета 27% голосов
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
"Роскомос": Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября