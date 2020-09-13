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13.09.2020 11:59
Рубрика: В мире

Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во французском Бордо разгорается скандал вокруг новогодних елей. Мэр Пьер Хурмик предложил отказаться от украшения ими городских площадей под предлогом экономии средств и защиты окружающей среды.

Фото: Pascal Druelle, Inrap
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Хурмик назвал ели, которые ежегодно устанавливаются на различных площадях Бордо, в том числе перед мэрией, "мертвыми деревьями". По его словам, пришло время отказаться от этой традиции. "Мы уберем все мертвые деревья с площадей города, в частности, с площади Пей-Берлан… Расходы, которые раньше шли на обслуживание этой ели, а они не маленькие, теперь пойдут на организацию праздника. Благодаря экономии бюджета мы также сможем помочь бизнесу и благотворительным организациям", - заявил мэр города, представляющий партию "зеленых".

Стоит отметить, что к власти в Бордо Хурмик пришел лишь несколько месяцев назад и тут же объявил в городе "чрезвычайное климатическое положение". Новый мэр намерен озеленить ряд мест в центре города, в том числе на площади, где обычно устанавливаются новогодние ели. Он также планирует принять "Хартию прав деревьев", которая устанавливает правила их защиты.

Жители города уже раскритиковали планы Хурмика. По их мнению, которое они выражают в соцсетях, без традиционных елей на площадях пропадет часть новогоднего волшебства.

Фото: iStock
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Как пишет Le Figaro, возмущены и производители елей. Во Французский ассоциации натуральной рождественской ели заявили, что своими заявлениями Хурмик наносит вред их деятельности. Как отметили в ассоциации, деревья, выращиваемые ее членами, производятся "в строгом соответствии с действующими стандартами и правилами", и они не имеют никакого отношения к вырубке лесов. Кроме того, за каждую ель, поставленную к праздникам, в лесу высаживают новое дерево. "Нам жаль наших товарищей-виноделов, отныне для сохранения дубов деревянная бочка будет запрещена. Это было бы глупо? Да, конечно, но тут такая же логика ", - отметили в ассоциации.

Там также обратили внимание, что новогодняя ель является символом празднования конца года, дети получают удовольствие от ее украшения, семьи собираются вокруг нее каждый год. Это дерево представляет собой социальную связь между поколениями, которая особенно важна в эти трудные времена.

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