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13.09.2020 20:04
Рубрика: В мире

Дубинки вместо бесед

250 человек задержаны полицией во время протестов "желтых жилетов" в Париже
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Сцены, которые происходили в районе площади Ваграм, что в нескольких сотнях метров от Триумфальной арки, напомнили парижанам бурные события, которые в течение многих месяцев регулярно превращали город на Сене в поле битвы между "желтыми жилетами" и полицией. Наиболее стойкие участники протестного движения, а их на этот раз набралось две с лишним тысячи, вернулись во французскую столицу после длительного антивирусного перерыва и летних отпусков. Начавшаяся мирно манифестация вскоре переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.
Около 2,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа. Полицейские встретили демонстрантов дубинками и светошумовыми гранатами. Фото: AFP Около 2,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа. Полицейские встретили демонстрантов дубинками и светошумовыми гранатами. Фото: AFP
Около 2,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа. Полицейские встретили демонстрантов дубинками и светошумовыми гранатами. Фото: AFP
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С тем, чтобы перекрыть близлежащие улицы, демонстранты ломали и растаскивали железные ограждения, переворачивали массивные баки для сбора стеклянной тары, поджигали пластиковые урны для мусора и припаркованные у обочины скутеры. Полицейским, судя по всему, было дано указание не церемониться с протестовавшими. В ход пошел слезоточивый газ. В его густых клубах облаченные в доспехи стражи порядка, а их в столице было отмобилизовано по такому случаю не менее трех тысяч, атаковали "желтожилетных", не стесняясь применять дубинки и шумовые гранаты. Еще до начала манифестации правоохранители не устроили повальный досмотр многих ее участников. Были обнаружены такие запрещенные предметы, как молотки, ножи, стальные шары для игры в петанк, а их владельцев отправляли на отсидку в комиссариат. Таких оказалось свыше ста человек. Всего же было задержано 250 человек, из которых больше половины поместили под арест.

Полицейским, судя по всему, было дано указание не церемониться с протестовавшими

Заметим, что этой участи избежал главный организатор "желтой субботы" Жером Родригес, тот самый неистовый бородач, которому в январе прошлого года резиновой пулей выбили глаз. Однако не исключено, что ему придется вскоре предстать перед правосудием. Дело в том, что в ответ на развернутую против него кампанию в соцсетях, он назвал полицейских, прибегающих к чрезмерному насилию, "бандой нацистов". Из-за этого нынешний глава французского МВД Жеральд Дарманен намеревается подать на него в суд.

Пострадавший от жестокости полиции Жером Родригес вновь вывел "желтые жилеты" на парижские улицы. Фото: AFP

Чего требовали "жилеты"? Налоговой и социальной справедливости, проведения референдумов гражданской инициативы, других реформ. Напомним, что в начале прошлого года под прессингом "желтых жилетов", а тогда их движением были охвачены сотни тысяч французов, президент Эмманюэль Макрон в течение двух месяцев колесил по стране, проводя дебаты с представителями общественности на местах. В итоге были собраны толстенные фолианты предложений о том, как лучше "обустроить" Францию. Но так уж вышло, что многое из того, на чем настаивали "жилеты", осталось за бортом. В частности, одно из их главных требований вернуть налог на богатство, который был отменен нынешним президентом. Лицом к лицу с ними хозяин Елисейского дворца встретился всего один раз, да и то случайно. Этим летом, а точнее, 14 июля, совершая под вечер променад с супругой в саду Тюильри, что рядом с Лувром, его заметили несколько активистов протестного движения. На повышенных тонах высказали ему свои претензии в отношении нерешенных социальных проблем и действий полиции. Макрон отреагировал, заявил, что понимает их озабоченность, мол, работа идет, и заодно напомнил о погромах, которые происходили в ходе протестов. На том и разошлись.

В прошлом году пущенная полицейскими резиновая пуля выбила одному из лидеров протестного движения Жерому Родригесу правый глаз. Фото: AFP
В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже

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