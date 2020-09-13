С тем, чтобы перекрыть близлежащие улицы, демонстранты ломали и растаскивали железные ограждения, переворачивали массивные баки для сбора стеклянной тары, поджигали пластиковые урны для мусора и припаркованные у обочины скутеры. Полицейским, судя по всему, было дано указание не церемониться с протестовавшими. В ход пошел слезоточивый газ. В его густых клубах облаченные в доспехи стражи порядка, а их в столице было отмобилизовано по такому случаю не менее трех тысяч, атаковали "желтожилетных", не стесняясь применять дубинки и шумовые гранаты. Еще до начала манифестации правоохранители не устроили повальный досмотр многих ее участников. Были обнаружены такие запрещенные предметы, как молотки, ножи, стальные шары для игры в петанк, а их владельцев отправляли на отсидку в комиссариат. Таких оказалось свыше ста человек. Всего же было задержано 250 человек, из которых больше половины поместили под арест.
Заметим, что этой участи избежал главный организатор "желтой субботы" Жером Родригес, тот самый неистовый бородач, которому в январе прошлого года резиновой пулей выбили глаз. Однако не исключено, что ему придется вскоре предстать перед правосудием. Дело в том, что в ответ на развернутую против него кампанию в соцсетях, он назвал полицейских, прибегающих к чрезмерному насилию, "бандой нацистов". Из-за этого нынешний глава французского МВД Жеральд Дарманен намеревается подать на него в суд.
Чего требовали "жилеты"? Налоговой и социальной справедливости, проведения референдумов гражданской инициативы, других реформ. Напомним, что в начале прошлого года под прессингом "желтых жилетов", а тогда их движением были охвачены сотни тысяч французов, президент Эмманюэль Макрон в течение двух месяцев колесил по стране, проводя дебаты с представителями общественности на местах. В итоге были собраны толстенные фолианты предложений о том, как лучше "обустроить" Францию. Но так уж вышло, что многое из того, на чем настаивали "жилеты", осталось за бортом. В частности, одно из их главных требований вернуть налог на богатство, который был отменен нынешним президентом. Лицом к лицу с ними хозяин Елисейского дворца встретился всего один раз, да и то случайно. Этим летом, а точнее, 14 июля, совершая под вечер променад с супругой в саду Тюильри, что рядом с Лувром, его заметили несколько активистов протестного движения. На повышенных тонах высказали ему свои претензии в отношении нерешенных социальных проблем и действий полиции. Макрон отреагировал, заявил, что понимает их озабоченность, мол, работа идет, и заодно напомнил о погромах, которые происходили в ходе протестов. На том и разошлись.