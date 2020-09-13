Вышел трейлер мем-хоррора "Вечеринка на Хэллоуин"

Просто какой-то калейдоскоп низкопробных и шаблонных кошмаров и страшилок встречает зрителя в трейлере канадского инди-фильма ужасов "Вечеринка на Хэллоуин" (Halloween Party).

Цифровой релиз опуса, ранее перенесшего скромную фестивальную премьеру, состоится 2 октября. По поводу чего компания Red Hound Films разместила на своем YouTube-канале соответствующий суетливый и крикливый ролик.

Сюжет там такой: студентка колледжа Грейс пытается выяснить, кто убил ее лучшую подругу. Произошло это после того, как приятель девиц запустил в Сеть "пошлый, но пугающий мем на тему Хэллоуина". Кроме того, как вскоре выяснится, в их колледже имеется давний и недобрый секрет - и он также непосредственно связан с темой Хэллоуина.

Ну а дальше - всё на экране, целый там винегрет с врезками арахно-генитальной молодежной хтони.

Режиссер, сценарист и продюсер - Джей Даль. В ролях: Брэдли и Скотт Бэйли ("Тайны Хейвена"), Джейсон Дэлей ("Загон для собак", "Парни из трейлерпарка"), Эмми Грёнинг ("Царство"), Лиза Хакетт ("Хроники Лиззи Борден") и Морган Мельник.