За сутки в России подтверждено 5 449 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.

Распределение по субъектам

Москва - 650 Санкт-Петербург - 206 Московская область - 166 Ростовская область - 162 Нижегородская область - 159 Ставропольский край - 137 Свердловская область - 131 Ульяновская область - 128 Самарская область - 111 Воронежская область - 110 Саратовская область - 105 Красноярский край - 103 Кемеровская область - 97 Архангельская область - 96 Оренбургская область - 96 Волгоградская область - 95 Краснодарский край - 92 Пензенская область - 85 Республика Дагестан - 83 Ханты-Мансийский АО - 78 Приморский край - 71 Иркутская область - 69 Хабаровский край - 69 Республика Крым - 69 Республика Калмыкия - 68 Республика Саха (Якутия) - 68 Мурманская область - 67 Удмуртская Республика - 63 Забайкальский край - 63 Кировская область - 62 Алтайский край - 62 Челябинская область - 61 Карачаево-Черкесская Республика - 59 Республика Коми - 58 Пермский край - 57 Тюменская область - 55 Орловская область - 51 Ямало-Ненецкий АО - 50 Томская область - 50 Новосибирская область - 49 Республика Бурятия - 48 Костромская область - 47 Белгородская область - 45 Республика Ингушетия - 45 Астраханская область - 45 Омская область - 45 Ивановская область - 42 Вологодская область - 42 Ярославская область - 41 Кабардино-Балкарская Республика - 40 Сахалинская область - 40 Брянская область - 39 Калужская область - 37 Ленинградская область - 37 Республика Алтай - 37 Республика Хакасия - 33 Магаданская область - 33 Калининградская область - 32 Псковская область - 32 Республика Башкортостан - 32 Республика Мордовия - 32 Республика Тыва - 31 Владимирская область - 30 Липецкая область - 30 Республика Северная Осетия - 30 Рязанская область - 29 Тамбовская область - 28 Тульская область - 28 Курганская область - 28 Амурская область - 28 Курская область - 27 Новгородская область - 26 Камчатский край - 25 Тверская область - 24 Чувашская Республика - 24 Республика Татарстан - 23 Республика Карелия - 20 Республика Адыгея - 20 Республика Марий Эл - 19 Севастополь - 19 Смоленская область - 14 Еврейская АО - 6 Чеченская Республика - 4 Чукотский АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ - 0%

2. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%

3. Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан - 0,3%

Нарастающим итогом выявлено 1 062 811 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 690 человек

Москва - 900

Московская область - 158

Санкт-Петербург - 104

Белгородская область - 87

Нижегородская область - 80

Ханты-Мансийский автономный округ - 79

Томская область - 68

Республика Мордовия - 65

Республика Дагестан - 63

Ставропольский край - 62

Свердловская область - 61

Сахалинская область - 53

Пермский край - 52

Саратовская область - 51

Приморский край - 51

Республика Бурятия - 40

Воронежская область - 38

Самарская область - 38

Республика Калмыкия - 37

Челябинская область - 37

Оренбургская область - 34

Тульская область - 33

Алтайский край - 30

Хабаровский край - 25

Республика Адыгея - 24

Тамбовская область - 23

Краснодарский край - 23

Новосибирская область - 23

Брянская область - 20

Республика Саха (Якутия) - 20

Магаданская область - 19

Ямало-Ненецкий автономный округ - 17

Астраханская область - 16

Ростовская область - 16

Республика Алтай - 16

Смоленская область - 15

Иркутская область - 14

Орловская область - 12

Красноярский край - 12

Кабардино-Балкарская Республика - 11

Пензенская область - 11

Курганская область - 11

Еврейская автономная область - 11

Курская область - 10

Республика Башкортостан - 9

Новгородская область - 8

Тюменская область - 8

Республика Хакасия - 8

Забайкальский край - 8

Республика Крым - 6

Волгоградская область - 6

Республика Марий Эл - 6

Костромская область - 5

Мурманская область - 5

Республика Ингушетия - 5

Кемеровская область - 5

Ярославская область - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 4

Чеченская Республика - 4

Республика Тыва - 4

Амурская область - 4

Вологодская область - 3

Псковская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Республика Чувашия - 3

Республика Коми - 2

Республика Татарстан - 2

Ульяновская область - 2

Калужская область - 1

Липецкая область - 1

Кировская область - 1

За весь период выписано по выздоровлению 876 225 человек.

За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом

Санкт-Петербург - 20

Москва - 14

Краснодарский край - 5

Нижегородская область - 5

Новосибирская область - 4

Московская область - 3

Мурманская область - 3

Республика Крым - 3

Ростовская область - 3

Ставропольский край - 3

Омская область - 3

Камчатский край - 3

Тульская область - 2

Волгоградская область - 2

Республика Дагестан - 2

Республика Чувашия - 2

Пермский край - 2

Кировская область - 2

Самарская область - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Алтайский край - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Татарстан - 1

Красноярский край - 1

Томская область - 1

Республика Бурятия - 1

Забайкальский край - 1

За весь период от коронавируса умерло 18 578 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 40,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 355 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.