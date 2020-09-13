За сутки в России подтверждено 5 449 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек 10:43
Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа 09:48
Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7% 09:44
Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил 09:25
Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы 08:48
Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц 08:29
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре 08:08
Двое полицейских тяжело ранены при перестрелке в округе Лос-Анджелес 08:00
Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек 07:34
Осака обыграла Азаренко в финале US Open 07:05
"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ 06:50
Помилованный президентом Филиппин морпех вылетел в США 06:35
Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
В торговом центре в штате Индиана произошла перестрелка 05:40
На свадьбе в Чикаго погиб пятилетний ребенок 05:25
Telegraph: Британия откажется от общеевропейских норм в области прав человека 05:25
Синоптики рассказали о сложной погодной ситуации в ряде регионов ДФО 05:24
В Краснодаре загорелся жилой дом 04:59
США и Кипр подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны 04:51
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом 04:20
Трамп назвал провальными все выборы с голосованием по почте 03:37
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России 03:30
Уроки возобновились в школах Алеппо после снятия ограничений из-за COVID-19 03:25
Губернатор Луизианы ввел режим ЧП из-за шторма "Салли" 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5 449 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.
Распределение по субъектам
  1. Москва - 650
  2. Санкт-Петербург - 206
  3. Московская область - 166
  4. Ростовская область - 162
  5. Нижегородская область - 159
  6. Ставропольский край - 137
  7. Свердловская область - 131
  8. Ульяновская область - 128
  9. Самарская область - 111
  10. Воронежская область - 110
  11. Саратовская область - 105
  12. Красноярский край - 103
  13. Кемеровская область - 97
  14. Архангельская область - 96
  15. Оренбургская область - 96
  16. Волгоградская область - 95
  17. Краснодарский край - 92
  18. Пензенская область - 85
  19. Республика Дагестан - 83
  20. Ханты-Мансийский АО - 78
  21. Приморский край - 71
  22. Иркутская область - 69
  23. Хабаровский край - 69
  24. Республика Крым - 69
  25. Республика Калмыкия - 68
  26. Республика Саха (Якутия) - 68
  27. Мурманская область - 67
  28. Удмуртская Республика - 63
  29. Забайкальский край - 63
  30. Кировская область - 62
  31. Алтайский край - 62
  32. Челябинская область - 61
  33. Карачаево-Черкесская Республика - 59
  34. Республика Коми - 58
  35. Пермский край - 57
  36. Тюменская область - 55
  37. Орловская область - 51
  38. Ямало-Ненецкий АО - 50
  39. Томская область - 50
  40. Новосибирская область - 49
  41. Республика Бурятия - 48
  42. Костромская область - 47
  43. Белгородская область - 45
  44. Республика Ингушетия - 45
  45. Астраханская область - 45
  46. Омская область - 45
  47. Ивановская область - 42
  48. Вологодская область - 42
  49. Ярославская область - 41
  50. Кабардино-Балкарская Республика - 40
  51. Сахалинская область - 40
  52. Брянская область - 39
  53. Калужская область - 37
  54. Ленинградская область - 37
  55. Республика Алтай - 37
  56. Республика Хакасия - 33
  57. Магаданская область - 33
  58. Калининградская область - 32
  59. Псковская область - 32
  60. Республика Башкортостан - 32
  61. Республика Мордовия - 32
  62. Республика Тыва - 31
  63. Владимирская область - 30
  64. Липецкая область - 30
  65. Республика Северная Осетия - 30
  66. Рязанская область - 29
  67. Тамбовская область - 28
  68. Тульская область - 28
  69. Курганская область - 28
  70. Амурская область - 28
  71. Курская область - 27
  72. Новгородская область - 26
  73. Камчатский край - 25
  74. Тверская область - 24
  75. Чувашская Республика - 24
  76. Республика Татарстан - 23
  77. Республика Карелия - 20
  78. Республика Адыгея - 20
  79. Республика Марий Эл - 19
  80. Севастополь - 19
  81. Смоленская область - 14
  82. Еврейская АО - 6
  83. Чеченская Республика - 4
  84. Чукотский АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ - 0%
  • 2. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%
  • 3. Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан - 0,3%

Нарастающим итогом выявлено 1 062 811 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 690 человек
  • Москва - 900
  • Московская область - 158
  • Санкт-Петербург - 104
  • Белгородская область - 87
  • Нижегородская область - 80
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 79
  • Томская область - 68
  • Республика Мордовия - 65
  • Республика Дагестан - 63
  • Ставропольский край - 62
  • Свердловская область - 61
  • Сахалинская область - 53
  • Пермский край - 52
  • Саратовская область - 51
  • Приморский край - 51
  • Республика Бурятия - 40
  • Воронежская область - 38
  • Самарская область - 38
  • Республика Калмыкия - 37
  • Челябинская область - 37
  • Оренбургская область - 34
  • Тульская область - 33
  • Алтайский край - 30
  • Хабаровский край - 25
  • Республика Адыгея - 24
  • Тамбовская область - 23
  • Краснодарский край - 23
  • Новосибирская область - 23
  • Брянская область - 20
  • Республика Саха (Якутия) - 20
  • Магаданская область - 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
  • Астраханская область - 16
  • Ростовская область - 16
  • Республика Алтай - 16
  • Смоленская область - 15
  • Иркутская область - 14
  • Орловская область - 12
  • Красноярский край - 12
  • Кабардино-Балкарская Республика - 11
  • Пензенская область - 11
  • Курганская область - 11
  • Еврейская автономная область - 11
  • Курская область - 10
  • Республика Башкортостан - 9
  • Новгородская область - 8
  • Тюменская область - 8
  • Республика Хакасия - 8
  • Забайкальский край - 8
  • Республика Крым - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Республика Марий Эл - 6
  • Костромская область - 5
  • Мурманская область - 5
  • Республика Ингушетия - 5
  • Кемеровская область - 5
  • Ярославская область - 4
  • Республика Северная Осетия - Алания - 4
  • Чеченская Республика - 4
  • Республика Тыва - 4
  • Амурская область - 4
  • Вологодская область - 3
  • Псковская область - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 3
  • Республика Чувашия - 3
  • Республика Коми - 2
  • Республика Татарстан - 2
  • Ульяновская область - 2
  • Калужская область - 1
  • Липецкая область - 1
  • Кировская область - 1

За весь период выписано по выздоровлению 876 225 человек.

За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом
  • Санкт-Петербург - 20
  • Москва - 14
  • Краснодарский край - 5
  • Нижегородская область - 5
  • Новосибирская область - 4
  • Московская область - 3
  • Мурманская область - 3
  • Республика Крым - 3
  • Ростовская область - 3
  • Ставропольский край - 3
  • Омская область - 3
  • Камчатский край - 3
  • Тульская область - 2
  • Волгоградская область - 2
  • Республика Дагестан - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Пермский край - 2
  • Кировская область - 2
  • Самарская область - 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
  • Алтайский край - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Республика Башкортостан - 1
  • Республика Татарстан - 1
  • Красноярский край - 1
  • Томская область - 1
  • Республика Бурятия - 1
  • Забайкальский край - 1

За весь период от коронавируса умерло 18 578 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 40,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 355 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.

Первые партии вакцины "Спутник V" доставят в регионы за выходные
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа