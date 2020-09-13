За сутки в России подтверждено 5 449 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.
Распределение по субъектам
- Москва - 650
- Санкт-Петербург - 206
- Московская область - 166
- Ростовская область - 162
- Нижегородская область - 159
- Ставропольский край - 137
- Свердловская область - 131
- Ульяновская область - 128
- Самарская область - 111
- Воронежская область - 110
- Саратовская область - 105
- Красноярский край - 103
- Кемеровская область - 97
- Архангельская область - 96
- Оренбургская область - 96
- Волгоградская область - 95
- Краснодарский край - 92
- Пензенская область - 85
- Республика Дагестан - 83
- Ханты-Мансийский АО - 78
- Приморский край - 71
- Иркутская область - 69
- Хабаровский край - 69
- Республика Крым - 69
- Республика Калмыкия - 68
- Республика Саха (Якутия) - 68
- Мурманская область - 67
- Удмуртская Республика - 63
- Забайкальский край - 63
- Кировская область - 62
- Алтайский край - 62
- Челябинская область - 61
- Карачаево-Черкесская Республика - 59
- Республика Коми - 58
- Пермский край - 57
- Тюменская область - 55
- Орловская область - 51
- Ямало-Ненецкий АО - 50
- Томская область - 50
- Новосибирская область - 49
- Республика Бурятия - 48
- Костромская область - 47
- Белгородская область - 45
- Республика Ингушетия - 45
- Астраханская область - 45
- Омская область - 45
- Ивановская область - 42
- Вологодская область - 42
- Ярославская область - 41
- Кабардино-Балкарская Республика - 40
- Сахалинская область - 40
- Брянская область - 39
- Калужская область - 37
- Ленинградская область - 37
- Республика Алтай - 37
- Республика Хакасия - 33
- Магаданская область - 33
- Калининградская область - 32
- Псковская область - 32
- Республика Башкортостан - 32
- Республика Мордовия - 32
- Республика Тыва - 31
- Владимирская область - 30
- Липецкая область - 30
- Республика Северная Осетия - 30
- Рязанская область - 29
- Тамбовская область - 28
- Тульская область - 28
- Курганская область - 28
- Амурская область - 28
- Курская область - 27
- Новгородская область - 26
- Камчатский край - 25
- Тверская область - 24
- Чувашская Республика - 24
- Республика Татарстан - 23
- Республика Карелия - 20
- Республика Адыгея - 20
- Республика Марий Эл - 19
- Севастополь - 19
- Смоленская область - 14
- Еврейская АО - 6
- Чеченская Республика - 4
- Чукотский АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ - 0%
- 2. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%
- 3. Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан - 0,3%
Нарастающим итогом выявлено 1 062 811 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 690 человек
- Москва - 900
- Московская область - 158
- Санкт-Петербург - 104
- Белгородская область - 87
- Нижегородская область - 80
- Ханты-Мансийский автономный округ - 79
- Томская область - 68
- Республика Мордовия - 65
- Республика Дагестан - 63
- Ставропольский край - 62
- Свердловская область - 61
- Сахалинская область - 53
- Пермский край - 52
- Саратовская область - 51
- Приморский край - 51
- Республика Бурятия - 40
- Воронежская область - 38
- Самарская область - 38
- Республика Калмыкия - 37
- Челябинская область - 37
- Оренбургская область - 34
- Тульская область - 33
- Алтайский край - 30
- Хабаровский край - 25
- Республика Адыгея - 24
- Тамбовская область - 23
- Краснодарский край - 23
- Новосибирская область - 23
- Брянская область - 20
- Республика Саха (Якутия) - 20
- Магаданская область - 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
- Астраханская область - 16
- Ростовская область - 16
- Республика Алтай - 16
- Смоленская область - 15
- Иркутская область - 14
- Орловская область - 12
- Красноярский край - 12
- Кабардино-Балкарская Республика - 11
- Пензенская область - 11
- Курганская область - 11
- Еврейская автономная область - 11
- Курская область - 10
- Республика Башкортостан - 9
- Новгородская область - 8
- Тюменская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Забайкальский край - 8
- Республика Крым - 6
- Волгоградская область - 6
- Республика Марий Эл - 6
- Костромская область - 5
- Мурманская область - 5
- Республика Ингушетия - 5
- Кемеровская область - 5
- Ярославская область - 4
- Республика Северная Осетия - Алания - 4
- Чеченская Республика - 4
- Республика Тыва - 4
- Амурская область - 4
- Вологодская область - 3
- Псковская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Республика Чувашия - 3
- Республика Коми - 2
- Республика Татарстан - 2
- Ульяновская область - 2
- Калужская область - 1
- Липецкая область - 1
- Кировская область - 1
За весь период выписано по выздоровлению 876 225 человек.
За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом
- Санкт-Петербург - 20
- Москва - 14
- Краснодарский край - 5
- Нижегородская область - 5
- Новосибирская область - 4
- Московская область - 3
- Мурманская область - 3
- Республика Крым - 3
- Ростовская область - 3
- Ставропольский край - 3
- Омская область - 3
- Камчатский край - 3
- Тульская область - 2
- Волгоградская область - 2
- Республика Дагестан - 2
- Республика Чувашия - 2
- Пермский край - 2
- Кировская область - 2
- Самарская область - 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
- Алтайский край - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Республика Татарстан - 1
- Красноярский край - 1
- Томская область - 1
- Республика Бурятия - 1
- Забайкальский край - 1
За весь период от коронавируса умерло 18 578 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 40,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 355 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.