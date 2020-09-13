Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, вводящий штрафы за нарушение правил установки ящиков для пожертвований.

Инициативу разработала и направила в правительство для отзыва депутат Госдумы Наталья Костенко. В случае принятия предложения полиция сможет составлять протоколы на "благотворителей"-самозванцев, собирающих деньги, скажем, на вокзалах или по электричкам. Просить финансовую помощь будут вправе только проверенные организации, и только по правилам.

По подсчетам экспертов, почти треть пожертвований собирается через специальные ящики, будь то стационарные или переносные. Но всегда возникает вопрос: действительно ли перед тобой светлые люди, собирающие деньги на доброе дело? Поэтому был принят специальный закон, прописывающий порядок использования ящиков для пожертвований. Он вступает в силу в октябре. Теперь система сбора пожертвований становится максимально прозрачной.

"Подготовленные законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками, прикрывающимися фальшивыми просьбами о помощи. Установлено, что право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Использование переносных ящиков для сбора пожертвований допускается исключительно во время проведения публичного мероприятия, организованного некоммерческой организацией. ", - рассказал председатель правления АЮР.