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13.09.2020 11:52
Рубрика: Общество

Знания от кутюр: почему трансформация образования в интересах креативных индустрий неизбежна

Круглый стол "Новый формат образования" с участием игроков рынка моды, представителей вузов и сферы интеллектуальной собственности прошел в рамках Creative Business Forum "Российской креативной недели - 2020" в Москве. Участники обсудили, насколько современные образовательные программы отвечают запросам бизнеса, как меняется сама индустрия и почему онлайн-образование не решит накопившихся проблем.
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain

Мода - один из самых ярких символов креативных индустрий, ведь здесь проявляется синергия дизайна, классического изобразительного искусства, новых технологий, медиа, IT. Поэтому и система образования, подготовки кадров для этой сферы должна быть чуткой к самым современным запросам рынка. Между тем, высшее образование почти везде демонстрирует известный консерватизм.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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О возможных путях преодоления инерции традиционной педагогической школы рассказала заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Еременко: "Высшее образование не дает в полной мере тех компетенций, которые нужны сегодня бизнесу. Я работала в вузе 15 лет и ушла, потому что образовательные стандарты необоснованно архаичны и жестки. Как ни пытайся креативить, дополнять программу - мы все равно зажаты в плотные рамки, выход за которые чреват лишением аккредитации".

Екатерина Еременко отметила, что Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан совместно с бизнесом и с учетом его актуальных запросов: "Мы добились гармоничной синергии. За счет программ дополнительного образования мы можем одновременно прокачать навыки человека в той профессии, в которой он работает, и дополнить запас знаний специфическими компетенциями, которые ему необходимы и продиктованы временем. Например, у сет-дизайнера должны быть и технические знания, и знания по цивилизованному обращению с интеллектуальной собственностью, и soft skills".

Программы Центра пишутся по итогам углубленных интервью самих представителей отрасли, пояснила эксперт: "Опросы свидетельствуют, что не хватает специалистов с определенными компетенциями, а самим компаниям тратить дополнительные время и деньги на организацию собственных курсов по переподготовке нерационально или не под силу. В определенном смысле наши программы- это программы дополнительного образования от кутюр. Они полностью эксклюзивны".

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Максим Прокш отметил, что нынешние дискуссии фэшн-индустрии напоминают обсуждения перспектив технологических стартапов, которые велись в Инновационном центре "Сколково" десять лет назад. И за прошедший период, благодаря серьезному подходу к дополнительному образованию в разных форматах, технологические предприниматели научились находить менторов, бизнес-ангелов, использовать в своих интересах разнообразные инструменты акселерации. То же должно случиться и в сфере моды.

Максим Прокш подчеркнул важность непрерывного, часто самостоятельного образования. По его мнению, образование невозможно без лабораторий, то есть площадок, где учащиеся встречаются, общаются, пробуют применить новые знания на практике: "По данным совместного исследования НИУ ВШЭ, ФРИИ, "Нетологии" и Skyeng, рынок российского онлайн-образования к 2021 году должен был достигнуть 53,3 млрд рублей. Самоизоляция дала ему резкий толчок - трафик российских EdTech-проектов увеличился в 2-6 раз по сравнению с докарантинным уровнем".

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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Рынок дополнительного образования в России в первом квартале 2020 года вырос на 20% и продолжил стремительный рост на фоне самоизоляции. Однако несмотря на столь бурное развитие, базовое высшее образование по-прежнему остается крайне важным, считает Максим Прокш: "Новые знания, которые можно получить на курсах повышения квалификации и специальных образовательных программах, должны к чему-то прирастать. Нужен фундамент - будь он айтишный или гуманитарный. Нужно понимать, что уже сделано до тебя, чтобы не стать невольным плагиатором или изобретать велосипед".

Также Максим Прокш отметил, что мода - индустрия, связанная с материалами, а ведь уже через несколько лет одежду вполне возможно будут печатать на 3D-принтерах: "Выбираете фасон и материал, и в соседнем 3D-ателье через 15 минут получаете готовую вещь", - сказал он, добавив, что на рынке сейчас прослеживается явная тенденция к персонализации товаров.

В круглом столе приняли участие первый проректор АНО ВО "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт" Светлана Забелина, директор по персоналу Торгового дома "ЦУМ" Татьяна Кленкина и директор центра развития компетенций в области fashion-индустрии и fashion-ретейла ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Светлана Костенко. Модерировал беседу основатель и генеральный директор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков.

Пресс-служба Ассоциации IPChain

E-mail: pressa@ipchain.ru | Tел: +7 495 710 70 68

Информационная справка:

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век"

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и другие.

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