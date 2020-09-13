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13.09.2020 22:15
Рубрика: Спорт

С Верой до победного

Звонарева в 36 лет завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Высшим достижением Веры Звонаревой в одиночном разряде на турнирах серии "Большого шлема" является выход в финал на Открытом чемпионате США и на Уимблдоне в 2010 году. Зато в паре россиянка выступала куда успешнее. На US Open-2004 победила в миксте с Бобом Брайаном. На тех же кортах Нью-Йорка, но уже в 2006-м, выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. А на Australian Open-2012 у нее получился прекрасный тандем со Светланой Кузнецовой. И вот спустя восемь лет Звонарева снова держала в руках трофей US Open - на этот раз вместе с немкой Лаурой Зигемунд.
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (на дальнем плане) впервые играли в паре и сразу стали чемпионками. Фото: EPA Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (на дальнем плане) впервые играли в паре и сразу стали чемпионками. Фото: EPA
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (на дальнем плане) впервые играли в паре и сразу стали чемпионками. Фото: EPA

В финале Звонарева и Зигемунд, впервые объединившись в пару, обыграли третьих сеяных - американку Николь Меличар и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4. После матча судья на вышке даже разрешил чемпионкам обняться, несмотря на строгий протокол по соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

Фото: EPA
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Первые четыре победы Вера одержала до серьезной травмы плеча и операции в 2013-м, после которой неоднократно пыталась вернуться на прежний уровень. Потом в 2016-м у Звонаревой родилась дочка Эвелина, после чего теннисистка снова оказалась на кортах. Так что этот "Шлем" для Веры особенный.

- Такие моменты, воспоминания о таких победах придают сил и заставляют и дальше прогрессировать, - приводит слова Звонаревой пресс-служба WTA. - Сначала ты много и упорно работаешь, а потом поднимаешь трофей. Да, думаю, это одна из главных мотиваций, чтобы продолжать играть.

Вера рассказала и о забавной реакции ее пятилетней дочери: "Эвелина, конечно, ничего не поняла. Когда я позвонила мужу после победы, он попросил ее поздравить меня, и она сказала в трубку: "Мамочка, с днем рождения". Его я отмечала несколько дней назад, но готова принимать поздравления".

Разговаривая с корреспондентом "РГ" накануне женского парного финала, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал дуэт Звонарева - Зигемунд необычным. Но после успеха в Нью-Йорке их дебют можно описать словом "необычайный".

За трофеем Вера Звонарева вернулась после травмы плеча и рождения дочери

Сами теннисистки считают, что здорово подходят друг другу и по манере игры, и по характеру. А Звонарева отметила, что с Лаурой комфортно находиться на корте, всегда можно рассчитывать на поддержку, что и помогало в некоторых сложных матчах. "В финальном матче Лаура очень сильно тащила игру, - цитирует Веру официальный сайт турнира. - Она была в каждой точке корта, а я старалась дополнять ее игру и не отставать в плане тенниса".

Что касается женской одиночки, то еще одна мама, белоруска Виктория Азаренко, не смогла сотворить вторую сенсацию подряд. В полуфинале она выбила из борьбы американку Серену Уильямс (1:6, 6:3, 6:3). А в финале с точностью до наоборот взяла первый сет у японки Наоми Осаки, но все-таки уступила (6:1, 3:6, 3:6).

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Титул разыграли мужчины. Как мы ни хотели видеть чемпионом нашего Даниила Медведева, он не смог повторить прошлогодний результат и пробиться в финал, пустив туда австрийца Доминика Тима. Так что за свой первый "Большой шлем" в карьере сражались третий номер мирового рейтинга и Саша Зверев, представляющий Германию.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2020

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