15 премьер недели: что не пропустить по ТВ и в Сети с 14 по 20 сентября

Начинается вторая ударная премьерная неделя сентября. В смысле содержания, а не по датам. Телеканалы и видеосервисы продолжают выкладывать свои козырные карты. Многие заходят с тузов, чтобы зацепить зрителей сразу на весь сезон. Кто выиграет - пока непонятно - аудитория делится по возрастам. И у всех свои вкусы.

Детям, например, приятно будет познакомиться с новым мультфильмом "Тайна медовой долины", сценарий к которому написала Дарья Донцова - с 19 сентября на сервисе Рremier. Взрослым явно придется по душе сериал производства ВВС Studios "Мы" - с 20 сентября на "КиноПоиске". Об этих проектах "РГ" уже писала отдельно. А на что еще обратить внимание в ближайшие семь дней?

1. Новый сезон сериала "Шифр". Режиссер Вера Сторожева, в главных ролях - Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Яна Дебуи, Сергей Пускепалис, Олег Гаас. На Первом канале - c 14 по 17 сентября в 21:30. Напомним, что "Шифр" - это российская адаптация британского мини-сериала "The Bletchley Circle" ("Код убийства"). Первые 16 серий адаптации с успехом прошли в эфире канала в 2019 году. В новом сезоне героини Ирина, Анна, Софья и Катерина продолжают раскрывать новые загадочные убийства, используя свои невероятные суперспособности.

2. Премьера первого сериала итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть", обещающего стать главным телевизионным событием осени, на сервисе more.tv с 15 сентября. По сюжету эксцентричный и замкнутый подросток Фрейзер переезжает в Италию вместе со своими матерями, командированными американскими военными. Все, с чем для него ассоциируется цвет хаки, - одна из коллекций Рафа Симонcа. На военной базе Фрейзер знакомится со своей сверстницей, уверенной в себе Кейтлин, и сближается с ней. Сериал исследует пробуждающуюся сексуальность двух подростков с обеих перспектив (серии поочередно посвящены то Фрейзеру, то Кейтлин) на фоне американских выборов 2016 года.

3. Новый сериал "Третий день" (Амедиатека, с 15 сентября). Он состоит из шести эпизодов, разделенных на две части: "Лето" и "Зима". Режиссер Марк Манден поставил "Лето", где главную роль сыграл Джуд Лоу. Филиппа Лоуторп сняла "Зиму" - ее героиня Наоми Харрис. В первых трех эпизодах (часть "Лето") рассказывается о Сэме, человеке, которого тянет к таинственному острову у британского побережья. Там он встречает группу островитян, стремящихся любой ценой сохранить свои традиции. "Зима" разворачивается в последних трех эпизодах и следует за Хелен, которая приходит на остров в поисках ответов. Но ее прибытие туда лишь обостряет все происходящее.

Кадр из сериала "Третий день". Фото: Амедиатека

4. Сериал "Южный ветер. Возвращение". Милош Бикович в нем и продюсер, и исполнитель главной роли. На START, с 16 сентября. В этот день зрители увидят пять эпизодов сериала о тайном криминальном мире Белграда, далее серии будут выходить по одной по средам. Предыстория создания сериала такова: фильм об автоугонщике Мараше "Южный ветер", вышедший в 2018 году, стал в Сербии самым кассовым национальным фильмом за последние полтора десятка лет. Зрители требовали продолжения - и история Мараша, в финале фильма отправившегося за решетку, получила развитие - сериал из 14 эпизодов. Первые четыре эпизода сериала - расширенная версия фильма с новыми сценами, а еще 10 эпизодов - новые приключения героя Биковича после его выхода из тюрьмы. Полнометражный фильм уже доступен на START.

5. Новый сериал "Тайна Марии". "Россия 1" с 14 сентября, в 21:20. Мелодраматическая история успешного архитектора Марии (Мария Куликова), которая долгие годы скрывала роковую тайну. В сюжетной линии - клубок семейных интриг и зловещих обстоятельств жизни героини.

Кадр из сериала "Тайна Марии". Фото: Россия 1

6. Премьера 24-серийной остросюжетной мелодрамы "На твоей стороне". Dомашний, 14 сентября в 19.00. Рассказывает о паре, которая встретилась случайно. Она - нейрохирург, он - убийца.

Кадр из мелодрамы "На твоей стороне". Фото: Dомашний

7. Премьера документального фильма "Ронни Вуд: "Кто-то там наверху любит меня". Первый канал,18 сентября, в 00:20. Лента Майка Фиггиса рассказывает о легендарном участнике группы The Rolling Stones Ронни Вуде. Ему уже за 70, но он в отличной форме. Расскажет о себе. Также зрителей ждет встреча с другими знаменитостями, в числе которых Род Стюарт, Мик Джаггер, Кит Ричардс, Имельда Мэй, The Birds, Джефф Бек, The New Barbarians, The Faces.

8. Премьера документального фильма "Критическая масса" (НТВ, 17 сентября в 00:10). Драматическая история Евгения, пациента Московского клинического научного центра имени Логинова. Он поступил в клинику, когда его вес достиг отметки почти в триста килограммов... Как прошла операция, которая длилась восемь часов, и что потом было. Об этом расскажет картина.

9. Российская премьера документального фильма "Тутанхамон. Жизнь, смерть и бессмертие". Покажет исторический телеканал "365 дней ТВ", с 15 сентября в 20:00. Британский историк Дэн Сноу приглашает зрителей в город Луксор, чтобы рассказать о последних днях жизни Тутанхамона, его смерти и захоронении. Авторы ленты проследят за историей археолога Говарда Картера, который обнаружил эту гробницу в 1922 году.

10. Четвертый сезон шоу "Ты супер!" НТВ, 20 сентября, в 20.10. Проект для детей, оставшихся без попечения родителей. В новом сезоне в проекте примут участие 58 конкурсантов из разных стран. Среди них будут как участники прошлого сезона, так и новички. Жюри: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Ёлка и Алексей Воробьёв. Ведущими по-прежнему будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Четвертый сезон шоу "Ты супер!". Фото: НТВ

11. Новый сезон проекта "Большие и маленькие". На "России К" - 19 сентября в 17:30. Он посвящен детскому и юношескому любительскому танцу. Участники - проекта стали юные артисты от 6 до 18 лет со всей страны. Каждому из танцевальных жанров - балет, современная хореография, народный танец - посвящено по две программы. Тема первого выпуска - "Балет". Ведущая - Светлана Захарова. В жюри - прославленные танцовщики и хореографы Софья Гайдукова, Александр Могилев, Рамиль Мехдиев, Иван Васильев.

12. Премьера нового шоу "Миллион на мечту". ТВ-3, с 18 сентября в 19:00. За 15 выпусков создатели программы раздадут 15 миллионов рублей тем, кто прошел кастинг и готов вынести свою мечту на суд взыскательного жюри. Но в призовом фонде есть еще и шестнадцатый миллион, который достанется самому активному и внимательному телезрителю. Чтобы его получить, участникам квеста "16-й миллион для зрителя" предстоит познакомиться с загадочным Воплотителем Мечт. Что нужно? Смотреть выпуски шоу, искать на экране подсказки от таинственного богача и вводить специальные коды на сайте ТВ-3, чтобы набрать достаточное количество очков для участия в суперфинале, где победителю нужно будет правильнее и быстрее всех ответить на финальный сет вопросов от членов жюри. В него вошли Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников. Ведущая Наталья Бардо.

13. Новое дог-шоу "Лучший пес". ТВ-3, 19 сентября в 12:00. Ведущая - Ирена Понарошку. В компании одного члена звездного жюри - каждый раз разного - и при помощи различных испытаний, ей предстоит выбрать из четырех пар участников ту, в которой человек и собака лучше всех понимают друг друга.

14. Шоу "Долгий путь на север" (Long Way Up). Премьера первых трех эпизодов "Долгий путь на север" состоится на Apple TV+ 18 сентября. Каждый следующий эпизод будет доступен еженедельно. Рассказывает о грандиозном путешествии на мотоциклах по Южной Америке. Ведущие и исполнительные продюсеры шоу Юэн Макгрегор и Чарли Бурман объединились спустя более, чем 10 лет с момента их кругосветного путешествия на мотоциклах. За 100 дней они преодолели 13 тысяч миль, 16 границ и 13 стран на прототипах электрических Harley-Davidson.

Шоу "Долгий путь на север" (Long Way Up). Фото: Apple TV+

15. Как всегда не стоит забывать о хорошем кино. Телеканал "Кинопремьера" 16 сентября в 20:30 покажет фильм "Мидуэй" - историю одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны.