Абрамченко: Пик лесных пожаров в России пройден

Ситуация с лесными пожарами в стране стабилизирована, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Основной пик летней горимости лесов пройден", - сообщила она на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Основными в 2020 году были две причины возгораний. В течение пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья фиксировалась высокая температура воздуха, и одновременно, по словам зампреда правительства, не хватало осадков, в том числе в заполярных зонах.

"С начала года на территории страны мы зафиксировали порядка 14 тысяч лесных пожаров на площади более 8 миллионов гектаров", - рассказала Абрамченко. 84 процента лесных пожаров пришлось на зоны контроля, в которых противопожарные подразделения и регионы контролируют пожар и занимаются его тушением. "Огнем пройдено всего 1,8 миллиона гектаров, - подчеркнула вице-премьер. - По сравнению с прошлым годом площадь пожаров сократилась на 30 процентов".

В этом году удается более оперативно реагировать на новые возгорания, считает Виктория Абрамченко. "Оперативность тушения в первые сутки составляет 74 процента. При этом на территории 28 субъектов Российской Федерации удалось ликвидировать лесные пожары в первые сутки с момента их обнаружения", - отметила она. Вице-премьер поблагодарила региональные команды, которые оперативно справлялись с проблемами, а также подразделения "Авиалесоохраны": "Наши парашютисты-десантники вместе с подразделениями МЧС в этом году оперативно сработали. Молодцы ребята!" Сегодня, сообщила вице-премьер, идут работы по тушению всего 20 пожаров на площади около одной тысячи гектаров в семи субъектах РФ.

Сокращение охваченных огнем площадей и быстрое тушение возникавших очагов стало возможным, считает Абрамченко, благодаря оперативному доведению средств до регионов. В общей сложности из резервного фонда правительства выделили 2,6 миллиарда рублей. "Кроме того, дополнительно Рослесхозом из собственного резерва наиболее горимым субъектам выделено еще 450 миллионов рублей. В рамках национального проекта "Экология" в регионы поставлено более 5 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. Кассовое исполнение федерального проекта "Сохранение лесов" на сегодняшний день составляет 87 процентов", - подчеркнула зампред правительства.