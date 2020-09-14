Более 75 процентов избирателей в Чувашии поддержали Олега Николаева

Выборы главы Чувашии завершаются уверенной победой исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева. По последним данным регионального ЦИК, за него отдали свои голоса более 75% пришедших на выборы избирателей при явке порядка 55,5%.

Для жителей республики и местной политической элиты сейчас открывается окно возможностей, полагает Александр Кынев, кандидат политических наук, доцент департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики. Явка на прошедших выборах оказалась сопоставимой с выборами 2015 года. Это говорит о том, что трехдневный режим проведения голосования практически не отразился на электоральной активности. А высокий результат Олега Николаева выглядит достаточно логичным и ожидаемым.

В 2015 году Николаев уже участвовал в выборах главы республики и получил 14,7% голосов, заняв второе место. Тогда победил Михаил Игнатьев, на тот момент действующий глава региона, за которого проголосовали 65,5% избирателей. На прошедших выборах Олег Николаев, очевидно, получил консервативный электорат предшественника, привычно голосующий за "кандидата от власти". Но при этом он сохранил и своих прежних "протестных" сторонников. В 2015 году в сумме это дало бы более 80% голосов, что примерно соответствует и нынешнему результату.

Оппоненты Николаева могли бы изменить этот сценарий, но, видимо, не потянули "игры по его правилам". Центральным элементом кампании действующего главы республики стала программа конкретных действий. Она направлена не только на преодоление последствий "коронавирусного" кризиса, но и на исправление ошибок и недостатков, допущенных его предшественниками.

Эта программа проста и понятна, а ее цели близки большинству избирателей. Судя по итогам выборов, никто из других кандидатов так и не сумел представить столь же комплексной и достаточно конкретной программы, в которой избиратели увидели бы контуры того будущего, в котором им хотелось бы жить.

Прошедшее голосование можно назвать голосованием надежды. Олег Николаев сделал многое для того, чтобы изменить жесткую вертикаль власти, находя эффективные компромиссы между разными политическими силами, считает эксперт, публицист и политконсультант Артем Акопян. Избиратели надеются на то, что долгожданные перемены к лучшему произойдут, шаг за шагом, и не будут сопровождаться никакими потрясениями.

"Дайте нам 10 лет покоя, и вы не узнаете Чувашию", - этот перефразированный столыпинский лозунг Николаев вполне мог бы считать своим. И у него есть шанс обеспечить республике эти 10 лет спокойствия. За прошедшие с момента его назначения и.о. главы полгода местные жители впервые увидели признаки объединения элит и их готовности к совместным действиям в интересах Чувашии. Это то, чего республика не видела с 1990-х, и в чем она сегодня очень нуждается.