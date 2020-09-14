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14.09.2020 18:40
Рубрика: В мире

Без права на прощение

Британцам дадут пожизненный срок за смертельные аварии
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Британские власти планируют наказывать пожизненным заключением водителей, чье поведение на дороге стало причиной смертельных ДТП. Согласно новой судебной реформе, которую парламент рассмотрит в начале следующего года, под эту категорию попадут автомобилисты, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, а также любители устраивать гонки на дорогах и отвлекаться во время движения на телефонные звонки. Если реформа будет принята, то нововведения коснутся дорог в Англии, Шотландии и Уэльсе - в Северной Ирландии действуют свои законы в отношении безопасности дорожного движения, отмечает BBC.

На данный момент за каждое из вышеперечисленных преступлений на Альбионе можно получить максимум 14 лет тюрьмы. О том, что наказание надо ужесточить, задумались еще в 2016 году, когда результаты специального опроса на соответствующую тему показали: из 9 тысяч участников подавляющее большинство высказались за то, чтобы наказывать виновных в ДТП со смертельным исходом пожизненным заключением, если будет установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, 90 процентов респондентов высказались за то, чтобы нанесение тяжелых травм в результате неосторожной езды вывели в отдельный вид правонарушения. "Слишком часто семьи (жертв смертельных ДТП. - Прим. "РГ") говорят нам, что не все правила работают в случае с водителями-убийцами", - заявил министр юстиции Альбиона Роберт Бакленд.

Фото: iStock
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Примечательно, что в большинстве зарубежных стран пожизненные сроки за совершенные ДТП не являются обычной практикой, но все же бывают. Например, в марте прошлого года немецкий суд отправил за решетку двух уличных гонщиков, которые в 2016 году устроили соревнование на бульваре Курфюстендамм в Берлине. Оба развили скорость почти в 170 км/ч. В итоге один из преступников врезался в другую машину, да так, что она отлетела на 72 метра. Водитель автомобиля скончался. С тех пор, как пишет Deutsche Welle, в немецком уголовном кодексе появился дополнительный параграф, где прописано наказание до 10 лет тюрьмы за "смерть, вызванную нелегальной автомобильной гонкой". А в Саудовской Аравии мужчину, который занимался дрифтом и в итоге насмерть сбил двух человек, суд приговорил к смертной казни через отрубание головы.

Большинство британцев считают, что виновных в ДТП со смертельным исходом надо сурово наказывать 

Зачастую в уголовных кодексах зарубежных стран просто нет отдельного пункта, который касался бы совершения убийства в результате беспечной езды или езды в состоянии алкогольного и иного опьянения. Так, например, в американском штате Аляска, если человек сбил насмерть кого-то, сев за руль нетрезвым, ему грозит от одного до 99 лет тюрьмы - все зависит от того, под какое юридическое определение судья подведет его преступление.

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