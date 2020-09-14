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14.09.2020 07:37
Рубрика: В мире

Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки"

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Водители, которые виновны в гибели других автомобилистов, пассажиров или пешеходов в результате превышения скорости, стритрейсерских гонок или даже использования телефона в процессе вождения, могут быть приговорены к пожизненному заключению в соответствии с новым законодательством, которое рассматривается в Британии. Это же грозит и водителям, виновным в смерти в результате неосторожного вождения в состоянии алкогольного опьянения или наркотиков. В настоящее время максимальный срок наказания за каждое такое преступление в Альбионе составляет 14 лет.

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Эти предложения будут внесены в британский парламент в начале следующего года, уточняет ВВС. Предлагается радикально пересмотреть уголовное наказание за преступление, совершенное в результате неосторожного вождения. В настоящее время водители, причиняющие травмы другим лицам, могут быть осуждены только за неосторожное вождение, а не за нанесение увечий. В результате им грозит наказание в виде штрафа.

Этим меры предполагается применять к правонарушениям в Англии, Шотландии и Уэльсе, но не в Северной Ирландии, где действуют отдельные законы о безопасности дорожного движения. "Правительство ясно дало понять, что наказания должны соответствовать преступлению, но слишком часто семьи говорят нам, что это не относится к водителям-убийцам", - заявил британский министр юстиции, лорд-канцлер Роберт Бакленд, добавив, что законы должны гарантировать неотвратимость наказания "для опасных водителей, которые убивают людей на дорогах".

Предлагаемые нововведения являются частью масштабных реформ британской системы уголовных наказаний. В частности, несовершеннолетние, осужденные за убийство в Англии и Уэльсе, также могут получить пожизненное заключение. Кроме того, преступник будет содержаться в тюрьме до конца своей жизни, не имея права на условно-досрочное освобождение.

В прошлом году в Великобритании 174 человека были осуждены за причинение смерти в результате опасного вождения и еще 19 человек за причинение смерти в результате неосторожного вождения в нетрезвом виде. 70% опрошенных британцев согласились с тем, что максимальное наказание за смерть в результате опасного вождения должно быть увеличено до пожизненного заключения.

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