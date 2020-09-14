ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Эти заемщики не смогли подтвердить в установленный законом о кредитных каникулах срок (90 дней с момента подачи требования) факт снижения доходов как минимум на 30% - не подали документы или подали их с ошибками (например, совершив ошибку в расчетах при подаче требования). Ранее ЦБ сообщал, что за период с 20 марта по 26 августа по этой причине банки аннулировали примерно 15 тыс. требований кредитных каникул на 6,8 млрд рублей.

Ранее Банк России рекомендовал банкам предлагать гражданам свои программы реструктуризации в таких случаях.

Всего по состоянию на 9 сентября банки получили около 380 тыс. требований о кредитных каникулах в рамках закона №106‑ФЗ (или 13,8% общего объема обращений граждан за реструктуризацией с начала пандемии) и фактически предоставили отсрочку платежей по 162 тыс. требований на сумму около 80 млрд рублей.

От граждан с 27 августа по 9 сентября банки получили 72 тыс. заявок, что на 5 тыс. больше, чем за предыдущий период - с 13 по 26 августа. В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи кредитные каникулы были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%, отмечает Банк России.