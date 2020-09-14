ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Новости

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 19:45
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ: Банки аннулировали кредитные каникулы 23 тыс. граждан

Текст: Игорь Зубков
Крупнейшие банки по состоянию на 9 сентября аннулировали около 23 тыс. требований физлиц о кредитных каникулах на общую сумму 8 млрд рублей, сообщил Банк России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Эти заемщики не смогли подтвердить в установленный законом о кредитных каникулах срок (90 дней с момента подачи требования) факт снижения доходов как минимум на 30% - не подали документы или подали их с ошибками (например, совершив ошибку в расчетах при подаче требования). Ранее ЦБ сообщал, что за период с 20 марта по 26 августа по этой причине банки аннулировали примерно 15 тыс. требований кредитных каникул на 6,8 млрд рублей.

Ранее Банк России рекомендовал банкам предлагать гражданам свои программы реструктуризации в таких случаях.

Всего по состоянию на 9 сентября банки получили около 380 тыс. требований о кредитных каникулах в рамках закона №106‑ФЗ (или 13,8% общего объема обращений граждан за реструктуризацией с начала пандемии) и фактически предоставили отсрочку платежей по 162 тыс. требований на сумму около 80 млрд рублей.

От граждан с 27 августа по 9 сентября банки получили 72 тыс. заявок, что на 5 тыс. больше, чем за предыдущий период - с 13 по 26 августа. В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи кредитные каникулы были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%, отмечает Банк России.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена