Цены на нефть приготовились к свободному падению

Запасы сырой нефти в США впервые за последние полтора месяца не снизились, а выросли, в то время как нефтетрейдеры вновь проявили интерес к плавучим нефтехранилищам. Это говорит о формировании нового "навеса" предложения на нефтяном рынке, что может нарушить и так слабый баланс, отпустив цены в свободное падение. Тем не менее говорить о коррекции цен эксперты считают преждевременным.

В США закончился высокий автосезон, и заводы уходят на профилактический ремонт, объемы переработки снижаются, запасы нефти растут. Для фьючерского рынка это краткосрочный стимул к снижению цен. Reuters также сообщил, что спрос со стороны нефтетрейдеров на плавучие хранилища растет: несколько компаний бронируют крупные танкеры нефти и дизеля, каждый вместительностью около 2 млн баррелей. "Широкий спред между ценами на поставку через несколько месяцев и через 1 месяц делает выгодным увеличение запасов", - отмечают аналитики "БКС Экспресс". Кроме того, в добычном секторе немного выросло число активных буровых установок, что также увеличивает объем предложения.

Учитывая, что мировому рынку энергоресурсов осенью угрожает вторая волна пандемии, новости о создании дополнительного объема предложения в виде складских запасов не добавляет рынку оптимизма. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) подчеркивает неопределенность с объемами спроса. "Статистика закупок нефти Китаем демонстрирует сокращение на 7,5% к июлю. Они упали до 11,2 млн баррелей. Страна рекордными объемами закупала нефть в мае, и сейчас глобальные запасы на историческом максимуме во многом благодаря Китаю", - говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Это подтверждает и тот факт, что российский сорт нефти Sokol с отгрузкой в ноябре подешевел до минимума с мая на фоне слабого спроса со стороны китайских заводов.

В хранилищах по всему миру снова скопились огромные объемы нефти

В условиях более медленного, чем ожидалось, восстановления спроса на нефть внимание рынка, вероятно, будет приковано к предстоящей встрече технического и мониторингового комитетов ОПЕК+, которая состоится в среду и четверг.Свои оценки по балансу спроса и предложения должны опубликовать ОПЕК и МЭА. Большинство аналитиков склоняются к тому, что пока поводов для стремительного роста или падения у котировок нет, если только фондовые рынки не продолжают коррекцию.