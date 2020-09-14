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14.09.2020 20:34
Рубрика: Общество

Человек универсальный: на площадке IPQuorum.Creative Форума креативного бизнеса эксперты высказались за новые подходы в сфере образования

13 сентября в рамках деловой программы Форума креативного бизнеса в Москве на площадке IPQuorum.Creative, организованной Ассоциацией IPChain, прошел круглый стол "Запустить Ренессанс 2.0 - что должны знать новые Леонардо". Эксперты обсудили, как в современных условиях придать системе образования необходимую гибкость в интересах развития творческого потенциала страны.
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, исполнительный директор Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, футурье, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации (НРА), сооснователь Школы семейного театра Ирина Галанова, пресс-секретарь программы "Цифровая трансформация образования" Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), главный редактор Издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик. Модератором обсуждения выступил вице-президент Евразийской академии телевидения и радио (EATR) Валерий Хилтунен.

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
На IPQuorum.Creative обсудили, как креативность становится бизнесом

Сквозной темой Форума стало развитие креативного и кадрового потенциала страны. Построить инновационную экономику невозможно без модернизации системы образования. Стандартизированные подходы в виде федеральных перечней учебников, образовательных методик, ЕГЭ уже не справляются с вызовами времени. Как отметил Валерий Хилтунен, до девяти лет практически все дети обладают потенциалом стать новыми Леонардо, но дальше их начинает формировать окружающий мир, в котором далеко не везде приветствуется стремление выйти за рамки привычного, стать генератором новых идей, и гениями становятся единицы. По его мнению, для запуска Ренессанса 2.0 и воспитания будущего поколения талантов необходимо отказаться от принципа углубленной специализации и взращивать в людях такое качество, как универсализм.

Человек будущего - это человек универсальный, считает и футурье Ирина Галанова: "Сейчас мир движется с такой скоростью, что для выживания в нем необходимо обладать широким спектром навыков. Я определила три столпа, на которых должна строиться жизнь человека: знание собственного организма, понимание объективных законов природы и законов социума, коммуникации в обществе. Эти умения позволяют быстро адаптироваться, и универсальный человек сможет находить нехоженые тропы".

Если же говорить о креативных индустриях в их практическом аспекте, то универсализм - это прежде всего гибкость навыков, сказал исполнительный директор Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов: "Чтобы стать новым Леонардо, необходимо быть кросс-функциональным, то есть уметь находить на стыке разных направлений новые экономические решения и продукты, взаимодействовать с различными дисциплинами, знать, как реализовывать свои идеи в странах, где они востребованы. Креативные индустрии сочетают в себе, с одной стороны, творчество, а с другой - предпринимательство. Мало кто видит эту связь. Поэтому соглашусь с тем, что идея профессии умерла. Современные специалисты должны обладать общечеловеческими или, как сейчас говорят, гибкими навыками, надпрофессиональными компетенциями. Для этого нужно развивать креативное мышление - это именно то, что позволяет прокачать гибкость, фокус и умение концентрироваться, ориентироваться на новое".

Не все эксперты согласились с идеей о том, что специалист нового формата должен быть универсалом. При таком подходе, когда дилетанты начинают без должной подготовки заниматься сложной специализированной работой, возникает большой риск девальвации профессии, уверена директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская: "Я скептически отношусь к универсалам. "Стыки" интересны, когда они порождают неожиданный и коммерческий успешный продукт, но это подходит не для всех случаев. К примеру, я не хочу, чтобы у меня был креативный универсальный врач, я хочу, чтобы он хорошо знал свою профессию. Важно помнить, что некие базовые навыки и знания, которые были наработаны веками, тоже имеют большую ценность. Образование должно строиться на каком-то определенном стержне, а вот задача родителя или учителя - это сориентировать ребенка так, чтобы он выбрал профессию по душе". Вместе с тем эксперт добавила, что профессионалам необходимо развивать дополнительные навыки, следуя за требованиями времени, - и на это нацелена программа Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Фото: Предоставлено пресс-службой FONMIX
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Коллегу поддержал президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, подчеркнувший, что главное умение профессионала - это не универсальность, а способность фокусироваться: "Часто говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Но в сфере креативной экономики, то есть в экономическом аспекте создания продукта, в первую очередь нужно правильно выбрать фокус, подходящую профессию или область деятельности, где человек может максимально проявить свой талант. Во-вторых, нужно уметь взаимодействовать с пограничными сферами. Думаю, не менее важно учить творческих людей уважать и грамотно использовать интеллектуальные права. Им должно быть понятно, какие у них есть права, как разрешить другим людям использовать их продукты". По мнению эксперта, в современном мире значимость института интеллектуальной собственности значительно возросла в результате смены самих моделей производства - место вертикальной иерархии заняло горизонтальное партнерство, и мало кто из специалистов осознает последствия таких глобальных изменений для своей жизни. "Этим навыкам нужно учить, остальное люди выберут сами. Да, традиционные классификаторы профессий исчезнут, но рамки таланта останутся, и профессиональные навыки останутся в цене", - сказал он.

Будущее профессионального обучения может быть построено на самообразовании, полагает президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий: "Профессия дизайнера подразумевает определенную степень дилетантства во всех областях. Мы должны разбираться абсолютно во всем, быть специалистами широкого профиля, но всегда быть в поиске оригинального решения. Поэтому зачастую мы полагаемся на самообразование, учимся смотреть на 360 градусов, получаем дополнительную информацию вне вузов и добираем те блоки знаний, которых нам не хватает".

Несмотря на острую дискуссию, участники круглого стола сошлись во мнении, что действующие стандарты образования не отвечают запросам времени. "Есть федеральный список учебников и государственные образовательные стандарты. Такая концепция для обучения разных людей в корне неправильная и устаревшая. Нужно учить смело созидать, быть свободным внутренне. По моему опыту, лучшее время для бизнеса наступает, когда люди делают то, что они любят и умеют", - заключил пресс-секретарь программы "Цифровая трансформация образования" Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), главный редактор Издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Общество Образование

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