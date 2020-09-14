Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе

Валюта

На этой неделе можно ожидать сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. На прошлой неделе американская валюта предпринимала попытки пробить нижнюю границу этого коридора. В начале этой недели попытки могут продолжиться, считает Зварич.

Однако стабилизация рынка энергоносителей на уровнях ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent не позволит рублю отыграть потери, говорит аналитик. Плюс к этому, давление на рубль будет оказывать восстановление доллара на международном валютном рынке. В результате к концу недели пара доллар/рубль может подняться выше 76 рублей, прогнозирует Зварич.

Нефть

На прошлой неделе торги на мировых площадках проходили неоднородно в отсутствие событий, способных задать общий тренд, волатильность оставалась высокой - на рынки продолжать давить неопределенность перспектив мировой экономики, констатирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, в том числе на фоне новостей о росте запасов нефти в США.

На динамику цен на нефть на этой неделе в первую очередь будет влиять аппетит инвесторов к риску, которые вероятно будут проявлять осторожность до итогов заседания ФРС США, говорит Кадулин. У американского регулятора в текущих условиях нет видимых поводов для существенных изменений в денежно-кредитной политике, а данные говорят о том, что уже принятые меры позволяют экономике восстанавливаться достаточными темпами. Отсутствие "голубиного" сигнала и высокая оценка рынка труда и состояния американской экономики в целом негативно скажется на высокодоходных активах, тем не менее, источником позитива могут стать дополнительные комментарии относительно обновленного подхода ФРС к своему сдвоенному мандату, который теперь предполагает удержание инфляции на более высоком из-за длительного периода стабильно низкой инфляции.

Также на динамику цен на нефть повлияют новости, которые будут поступать с заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит исполнение соглашения о сокращении добычи и может дать рекомендации по компенсации странами, которые не в полной мере выполнили взятые на себя обязательства. На этом фоне цена нефти может вновь закрепиться выше 40 долларов за баррель, если итоги заседания ФРС не снизят интерес к рисковым активам, считает эксперт.

Биржа

Российский рынок на прошедшей неделе пытался удержаться вблизи отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Его сдерживала нефть и весьма неожиданное укрепление рубля, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международным исследованиям Андрей Кочетков.

На предстоящей торговой пятидневке негативные факторы сохранят свое влияние, прогнозирует он. Впрочем, внешнеполитические риски постепенно снижаются, более значимым для рынка становится вялое восстановление деловой активности в мире и признаки второй волны COVID-19 в ряде стран, считает аналитик. Соответственно, оптимистичные ожидания роста спроса на сырьевые ресурсы стали не столь яркими, а на этом фоне российский рынок склонен к вялому коррекционному снижению.

Ближайшей зоной поддержки являются значения около 2820-2850 пунктов по индексу МосБиржи, говорит Кочетков. Впрочем, эту неделю индекс все же может завершить ближе к отметке 2900 пунктов, а РТС даже немного подрасти до 1230 пунктов, если восстановление рубля все же продолжится.