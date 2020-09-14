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14.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе

Текст: Роман Маркелов

Валюта

На этой неделе можно ожидать сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. На прошлой неделе американская валюта предпринимала попытки пробить нижнюю границу этого коридора. В начале этой недели попытки могут продолжиться, считает Зварич.

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Однако стабилизация рынка энергоносителей на уровнях ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent не позволит рублю отыграть потери, говорит аналитик. Плюс к этому, давление на рубль будет оказывать восстановление доллара на международном валютном рынке. В результате к концу недели пара доллар/рубль может подняться выше 76 рублей, прогнозирует Зварич.

Нефть

На прошлой неделе торги на мировых площадках проходили неоднородно в отсутствие событий, способных задать общий тренд, волатильность оставалась высокой - на рынки продолжать давить неопределенность перспектив мировой экономики, констатирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, в том числе на фоне новостей о росте запасов нефти в США.

На динамику цен на нефть на этой неделе в первую очередь будет влиять аппетит инвесторов к риску, которые вероятно будут проявлять осторожность до итогов заседания ФРС США, говорит Кадулин. У американского регулятора в текущих условиях нет видимых поводов для существенных изменений в денежно-кредитной политике, а данные говорят о том, что уже принятые меры позволяют экономике восстанавливаться достаточными темпами. Отсутствие "голубиного" сигнала и высокая оценка рынка труда и состояния американской экономики в целом негативно скажется на высокодоходных активах, тем не менее, источником позитива могут стать дополнительные комментарии относительно обновленного подхода ФРС к своему сдвоенному мандату, который теперь предполагает удержание инфляции на более высоком из-за длительного периода стабильно низкой инфляции.

Также на динамику цен на нефть повлияют новости, которые будут поступать с заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит исполнение соглашения о сокращении добычи и может дать рекомендации по компенсации странами, которые не в полной мере выполнили взятые на себя обязательства. На этом фоне цена нефти может вновь закрепиться выше 40 долларов за баррель, если итоги заседания ФРС не снизят интерес к рисковым активам, считает эксперт.

Биржа

Российский рынок на прошедшей неделе пытался удержаться вблизи отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Его сдерживала нефть и весьма неожиданное укрепление рубля, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международным исследованиям Андрей Кочетков.

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На предстоящей торговой пятидневке негативные факторы сохранят свое влияние, прогнозирует он. Впрочем, внешнеполитические риски постепенно снижаются, более значимым для рынка становится вялое восстановление деловой активности в мире и признаки второй волны COVID-19 в ряде стран, считает аналитик. Соответственно, оптимистичные ожидания роста спроса на сырьевые ресурсы стали не столь яркими, а на этом фоне российский рынок склонен к вялому коррекционному снижению.

Ближайшей зоной поддержки являются значения около 2820-2850 пунктов по индексу МосБиржи, говорит Кочетков. Впрочем, эту неделю индекс все же может завершить ближе к отметке 2900 пунктов, а РТС даже немного подрасти до 1230 пунктов, если восстановление рубля все же продолжится.

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