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14.09.2020 18:43
Рубрика: В мире

Сын фермера станет премьером

В Японии выбрали нового лидера правящей партии
Текст: Александр Ленин ("Российская газета", Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии стал Ёсихидэ Суга. На должность премьера его официально утвердят 16 сентября. Политик сменит на этом посту уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Ожидается, что в этот же день будет представлен обновленный состав правительства. "Я создам кабинет, который будет работать для народа", - заявил Суга после оглашения результатов голосования.
Суга-сан имеет в запасе всего двенадцать месяцев, чтобы закрепиться в премьерском кресле. Фото: Reuters Суга-сан имеет в запасе всего двенадцать месяцев, чтобы закрепиться в премьерском кресле. Фото: Reuters
Суга-сан имеет в запасе всего двенадцать месяцев, чтобы закрепиться в премьерском кресле. Фото: Reuters

В прессе Сугу, который почти восемь лет занимал пост генерального секретаря кабинета министров, называют правой рукой Синдзо Абэ. Все это время он дважды в день проводил регулярные брифинги для прессы, в ходе которых отвечал на неудобные вопросы журналистов и оглашал официальную позицию Токио по международным проблемам. Как отмечают комментаторы, 71-летний Суга хорошо зарекомендовал себя в период борьбы с коронавирусом, что, безусловно, помогло ему одержать уверенную победу в борьбе за пост партийного руководителя над своими более молодыми конкурентами.

Фото: РИА Новости
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Суга-сан имеет в запасе всего двенадцать месяцев, чтобы закрепиться в премьерском кресле. В сентябре следующего года японским либерал-демократам предстоит провести новые выборы председателя партии. Очевидно, что за это время в дополнение к предыдущим двум обозначатся и другие сильные претенденты на этот пост, а голосование пройдет уже в другом, более расширенном формате. За предстоящий год новому главе японского правительства необходимо продемонстрировать свои самые сильные стороны и не допустить досадных промахов. Никто не сомневается, что Ёсихидэ Суга сделает максимум для укрепления собственных позиций и не станет примерять на себя роль премьера-временщика. Ему, выходцу из народа, не привыкать работать засучив рукава. Отец Суги никогда не принадлежал к политической элите, был обычным фермером, который сделал состояние на клубнике. К политическому олимпу Суга-сан продвигался самостоятельно, без опоры на родственные связи и опыт своих именитых предков. К примеру, Синдзо Абэ, отец которого в 80-е годы прошлого века возглавлял МИД Японии, а дед и вовсе был премьером, имел совсем иные стартовые позиции.

Внешне Суга в своем традиционно неброском сером костюме больше походит на опытного бюрократа. Однако в японском политическом мире куда больше ценится не яркий стиль в одежде или красноречие, а способность брать на себя ответственность, находить точки соприкосновения и договариваться с другими участниками рабочего процесса. Судя по всему, Суга-сан этими качествами обладает. Перед новым премьером будут стоять серьезные вызовы, среди которых борьба с коронавирусом и проведение отложенной из-за пандемии на год летней Олимпиады. Именно от успеха в решении этих двух вопросов во многом будет зависеть его политическое будущее. В условиях пандемии новому премьеру следует оживить экономику и постепенно начать возобновление приостановленного на фоне распространения инфекции авиасообщения с другими странами.

Нужно признать, что в области дипломатии у Суги опыта поменьше, чем на внутриполитическом поле. Как ожидается, в целом новый премьер продолжит курс своего предшественника Синдзо Абэ. Краеугольным камнем внешней и оборонной политики для Токио останется союз с Вашингтоном. Вероятно, что на уровне заявлений будет продемонстрировано намерение Японии продолжить диалог с Россией.

Внешне Суга в своем традиционно неброском сером костюме больше походит на опытного бюрократа 

Однако текущая эпидемиологическая ситуация, скорее всего, не позволит поддерживать прежний уровень интенсивности двусторонних контактов. Продвижение японо-российского диалога в основном держалось на энтузиазме Синдзо Абэ, который, несмотря на сложную международную обстановку и имеющееся противодействие внутри политического истеблишмента страны, продолжал выстраивать конструктивные отношения с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным. Сможет ли Суга взяться за дело с той же энергией, что и его предшественник, - большой вопрос.

В Японии пока не говорят о роли Синдзо Абэ после ухода с премьерского поста. По-прежнему сохраняется беспокойство за состояние его здоровья. Так, 12 сентября политик в очередной раз посетил больницу. Очевидно, что Абэ нужно взять паузу для восстановления. Тем не менее не исключено, что в будущем он не оставит идею продвижения российско-японского диалога и продолжит вносить личный вклад в работу на этом направлении.

В мире Восточная Азия Япония

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