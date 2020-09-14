Московский "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне. Примечательно, что произошло это в матче с самым непримиримым соперником - ЦСКА (1:3).

Даже при счете 1:0 в пользу своей команды главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско не находил себе места на скамейке. Он жестикулировал, кричал, иронично аплодировал судье Сергею Карасеву. В общем, вел себя чересчур активно. Полная противоположность - рулевой армейцев Виктор Гончаренко. Белорус спокойно сидел на скамейке и лишь пару раз выскочил к бровке. Эмоции у Гончаренко были лишь в те моменты, когда Хердур Магнуссон сравнял счет и когда Никола Влашич вывел хозяев вперед.

Поведение тренеров в данном случае можно сравнить с тем, как развиваются эти клубы в последние годы. С одной стороны - яркий, скандальный, постоянно находящийся в центре внимания "Спартак", с другой - ЦСКА, который не меняет курс и даже, несмотря на определенные неудачи, всегда стабилен. Яркий тому пример - начало июля, когда Гончаренко порывался уйти, но руководство армейцев, взяв небольшую паузу, оставило его на своем посту. Трудно себе представить что-то подобное в "Спартаке".

Благодаря победе ЦСКА вплотную приблизился к лидерам. После семи туров армейцы идут на четвертом месте, отставая от "красно-белых" на одно очко, от "Сочи" - на два.

- Выиграть в дерби всегда приятно. Во втором тайме мы попросили ребят по-другому строить наш прессинг. И ситуация диктовала, и счет был такой, который позволял где-то, может быть, глубоко обороняться, зная, что у нас есть на данный момент качественные игроки, способные организовать хорошую контратаку. В принципе, так и произошло, - отметил Гончаренко.

Символично, что лучшим футболистом дерби был признан вовсе не Влашич, забивший победный для своей команды мяч, а голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Ветеран армейцев несколько раз выручил "красно-синих" и заслуженно получил этот приз.

- Сегодня было все: борьба, моменты, голы. Я в перерыве даже сказал ребятам, с Васей Березуцким поделились мнением о том, что это был очень классный матч. Мне он понравился. Конечно, при полном стадионе эмоций было бы больше. Главное - три очка. Теперь надо идти дальше, - сказал Акинфеев.

Несмотря на поражение, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско спокойно разобрал перипетии дерби на послематчевой пресс-конференции. Он посетовал на слабую реализацию своей команды, а также отметил, что не будет жаловаться на отсутствие трансферов.

- Мы хорошо начали: прессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал гол Понсе. Но потом мы очень легко пропустили два мяча. После перерыва "Спартак" раскрылся, пытаясь сравнять счет. У ЦСКА было пять моментов, из которых они забили три. А мы из семи шансов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова совершаем их. Я разочарован. Что касается трансферов, то я не тот человек, кто будет жаловаться на нехватку и искать виноватых. Делаем свою работу. Доволен составом, верю в ребят, - подчеркнул Тедеско.

В воскресенье в Премьер-лиге должен был состояться еще один матч - между "Ротором" и "Краснодаром". Но он был отменен из-за вспышки коронавируса в стане волгоградского клуба.

ЦСКА выиграл два последних дерби у "Спартака" в чемпионате страны

Как сообщалось на сайте Премьер-лиги, в "Роторе" было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. В день поединка с краснодарцами представители клуба из Волгограда прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

Завершилась программа седьмого тура чемпионата страны двумя встречами: "Зенита" с тульским "Арсеналом" и "Ростова" с "Локомотивом". Их результаты стали известны после подписания номера "РГ" в печать.