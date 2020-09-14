Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Минэкономразвития предложило законодательно перевести деловой документооборот в электронный вид, чтобы сэкономить деньги бизнесу. По расчетам ведомства, экономия может составить миллиарды рублей. Проект закона об этом министерство внесло в правительство.

На данный момент закон предписывает хранение многих документов в бумажном виде. Некоторые бумаги должны храниться до 75 лет. По данным минэкономразвития, затраты одного крупного банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 млрд рублей в год. Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год.

Ведомство предлагает ввести базовое регулирование долговременного хранения документов в электронном виде и дать возможность переводить электронные документы в другие форматы при сохранении их юридической значимости.

"Минэкономразвития предлагает перевести документацию в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожать через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами", - пояснил замминистра