Московское "Динамо", потерпевшее три поражения подряд на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, постепенно набирает темп. По ходу выездного турне "бело-голубые" одержали уже вторую победу. В субботу в овертайме был обыгран казахстанский "Барыс" (5:4) , а вчера пришел черед хабаровского "Амура" - 4:2.

Матч для гостей сложился нелегко: дальневосточники уже на седьмой минуте открыли счет в матче. Прорывной для "бело-голубых" стала вторая половина второго периода, когда за шесть минут москвичи забили трижды. Причем шайбу, ставшую победной, капитан команды Вадим Шипачев забросил в меньшинстве.

- Тяжелая была игра, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов. - Наверное, это потому, что очень много сил было затрачено в матче с "Барысом", потом - перелет в Хабаровск. Сначала еще и проигрывали, пропустив в меньшинстве. В середине второго периода даже перешли на игру в три пятерки, правда, потом снова вернулись к четырем. Получилось забить и переломить. Дальше уже полегче было.

Если "Динамо" выходит из своего пике, то у "Амура" он совсем затянулся. Вместе с китайским "Куньлунем" хабаровчане единственные, кто в этой "регулярке" еще не набрал очков.

Эти проблемы неведомы действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА, который после поражения в стартовом матче "Ак Барсу", выиграл уже пять матчей подряд. Вчера армейцы, как и "Динамо", находившиеся на гастролях, одолели казахстанский "Барыс". Правда, для этого пришлось основательно помучиться. Хозяева повели в счете в середине второго периода и удерживали минимальное преимущество почти до конца основного времени. Однако за две с половиной минуты до завершения третьего периода Александр Попов сравнял счет. В итоге дело дошло до буллитов, где победу ЦСКА принес Константин Окулов - 2:1.

В еще одном матче дня феерической победы на своем льду добилась "Сибирь", одолевшая рижское "Динамо". Новосибирцы "горели" 0:3, но сумели перевести игру в овертайм, где решающую шайбу забросил Юусо Пуустинен, оформивший в этом матче хет-трик.

Тем временем КХЛ назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан голкипер омского "Авангарда" Эмиль Гарипов, лучшим защитником - оборонец ярославского "Локомотива" Рушан Рафиков, среди форвардов лучшим назвали финна из питерского СКА Миро Аалтонена, который в трех победных матчах за отчетный период набрал 7 (3+4) очков, больше, чем кто-либо в лиге.

Между тем

Одна из самых "российских" команд Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтинг" в шаге от финала Кубка Стэнли. В четвертом матче полуфинала с "Нью-Йорк Айлендерс" "Тампа" выиграла 4:1 и теперь ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.

"Айлендерс" в этот вечер забили первыми, но насладиться как следует даже этим минимальным преимуществом не успели. Ответ "Тампы" последовал уже через 12 секунд. Голевую атаку начал Андрей Василевский, остановивший шайбу для Янни Гурде. Тот сделал передачу через всю площадку на Блэйка Коулмена, который в ближнем бою разделался с голкипером "островитян" Семеном Варламовым - 1:1.

Между прочим, это первое очко Василевского за результативность в плей-офф. До этого Андрей уже отдавал голевые передачи, у него их за карьеру накопилось уже 11 штук, но все это было в регулярных чемпионатах.

Но вернемся к игре. Не прошло и 15 секунд с момента, когда "Тампа" отыгралась, как "молнии" забросили еще. То есть три шайбы уложились в 27 секунд. Тут уж во всей красе проявило себя первое звено "Лайтнинг". В заключительной фазе атаки Кучеров блестящей передачей вывел на ворота Ондржея Палата, и тому нужно было просто попасть. В этом матче Никита ассистировал еще раз Брэйдену Пойнту.

Если голевые пасы Василевского случаются нечасто, то передачи Никиты Кучерова давно обыденность. После четвертой игры с "Айлендерс" он вышел в лидеры списка лучших ассистентов этого плей-офф. У Никиты 19 передач. А по общему количеству очков Кучеров с 25 (6 голов+19 передач) делит первое место в бомбардирском зачете вместе с одноклубником Пойнтом и форвардом "Колорадо" Натаном Маккинноном, который в этом розыгрыше Кубка Стэнли участия уже не принимает.

Решающий шаг в финал "молнии" могут сделать уже в следующем матче, который пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по московскому времени.