Новости

В Армении после полугодового перерыва школы и вузы снова начнут работу 00:56
Марсель ликовал, забыв о COVID-19 00:56
Трамп пообещал, что на Земле будет "становиться прохладнее" 00:26
Японские военные получили инструкции на случай встречи с НЛО 00:23
Жертвами лесных пожаров в Орегоне стали 10 человек 00:19
В США отменили рекомендацию для граждан о непосещении Китая 00:06
Обозревателю "РГ" Анатолию Юркову присвоено звание "Заслуженный журналист РФ" 14.09.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 14.09.2020
Песков сообщил об отводе резерва силовиков РФ от белорусской границы 14.09.2020
Путин примет участие в открытии новых медцентров 14.09.2020
Минтруд назвал число занятых России к концу 2021 года 14.09.2020
Путин наградил орденом главу Мосгорсуда 14.09.2020
В ФСС спрогнозировали, сколько россияне будут болеть в следующем году 14.09.2020
Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes 14.09.2020
Песков: О совместных предприятиях РФ и Беларуси говорить пока рано 14.09.2020
Захарова назвала отговорками предложение ФРГ обращаться в ОЗХО по делу Навального 14.09.2020
В Вооруженных силах вылечились коронавируса более 11 400 человек 14.09.2020
Россия и Беларусь начнут переговоры по восстановлению транспортного сообщения 14.09.2020
Собирать пожертвования разрешат по новым правилам 14.09.2020
Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси 14.09.2020
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 14.09.2020
В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 14.09.2020
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 14.09.2020
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 14.09.2020
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 14.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 23:50
Рубрика: Спорт

"Динамо" завелось

После неудачного старта в "регулярке" "бело-голубые" выиграли уже второй матч подряд
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8260)
Московское "Динамо", потерпевшее три поражения подряд на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, постепенно набирает темп. По ходу выездного турне "бело-голубые" одержали уже вторую победу. В субботу в овертайме был обыгран казахстанский "Барыс" (5:4) , а вчера пришел черед хабаровского "Амура" - 4:2.
Капитан "Динамо" Вадим Шипачев набрал пять очков в последних трех матчах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Капитан "Динамо" Вадим Шипачев набрал пять очков в последних трех матчах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Капитан "Динамо" Вадим Шипачев набрал пять очков в последних трех матчах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Матч для гостей сложился нелегко: дальневосточники уже на седьмой минуте открыли счет в матче. Прорывной для "бело-голубых" стала вторая половина второго периода, когда за шесть минут москвичи забили трижды. Причем шайбу, ставшую победной, капитан команды Вадим Шипачев забросил в меньшинстве.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен

- Тяжелая была игра, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов. - Наверное, это потому, что очень много сил было затрачено в матче с "Барысом", потом - перелет в Хабаровск. Сначала еще и проигрывали, пропустив в меньшинстве. В середине второго периода даже перешли на игру в три пятерки, правда, потом снова вернулись к четырем. Получилось забить и переломить. Дальше уже полегче было.

Если "Динамо" выходит из своего пике, то у "Амура" он совсем затянулся. Вместе с китайским "Куньлунем" хабаровчане единственные, кто в этой "регулярке" еще не набрал очков.

Эти проблемы неведомы действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА, который после поражения в стартовом матче "Ак Барсу", выиграл уже пять матчей подряд. Вчера армейцы, как и "Динамо", находившиеся на гастролях, одолели казахстанский "Барыс". Правда, для этого пришлось основательно помучиться. Хозяева повели в счете в середине второго периода и удерживали минимальное преимущество почти до конца основного времени. Однако за две с половиной минуты до завершения третьего периода Александр Попов сравнял счет. В итоге дело дошло до буллитов, где победу ЦСКА принес Константин Окулов - 2:1.

В еще одном матче дня феерической победы на своем льду добилась "Сибирь", одолевшая рижское "Динамо". Новосибирцы "горели" 0:3, но сумели перевести игру в овертайм, где решающую шайбу забросил Юусо Пуустинен, оформивший в этом матче хет-трик.

Тем временем КХЛ назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан голкипер омского "Авангарда" Эмиль Гарипов, лучшим защитником - оборонец ярославского "Локомотива" Рушан Рафиков, среди форвардов лучшим назвали финна из питерского СКА Миро Аалтонена, который в трех победных матчах за отчетный период набрал 7 (3+4) очков, больше, чем кто-либо в лиге.

Между тем

Одна из самых "российских" команд Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтинг" в шаге от финала Кубка Стэнли. В четвертом матче полуфинала с "Нью-Йорк Айлендерс" "Тампа" выиграла 4:1 и теперь ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Фото: iStock
Пять матчей "Йокерита" в КХЛ перенесены из-за карантина

"Айлендерс" в этот вечер забили первыми, но насладиться как следует даже этим минимальным преимуществом не успели. Ответ "Тампы" последовал уже через 12 секунд. Голевую атаку начал Андрей Василевский, остановивший шайбу для Янни Гурде. Тот сделал передачу через всю площадку на Блэйка Коулмена, который в ближнем бою разделался с голкипером "островитян" Семеном Варламовым - 1:1.

Между прочим, это первое очко Василевского за результативность в плей-офф. До этого Андрей уже отдавал голевые передачи, у него их за карьеру накопилось уже 11 штук, но все это было в регулярных чемпионатах.

Но вернемся к игре. Не прошло и 15 секунд с момента, когда "Тампа" отыгралась, как "молнии" забросили еще. То есть три шайбы уложились в 27 секунд. Тут уж во всей красе проявило себя первое звено "Лайтнинг". В заключительной фазе атаки Кучеров блестящей передачей вывел на ворота Ондржея Палата, и тому нужно было просто попасть. В этом матче Никита ассистировал еще раз Брэйдену Пойнту.

Если голевые пасы Василевского случаются нечасто, то передачи Никиты Кучерова давно обыденность. После четвертой игры с "Айлендерс" он вышел в лидеры списка лучших ассистентов этого плей-офф. У Никиты 19 передач. А по общему количеству очков Кучеров с 25 (6 голов+19 передач) делит первое место в бомбардирском зачете вместе с одноклубником Пойнтом и форвардом "Колорадо" Натаном Маккинноном, который в этом розыгрыше Кубка Стэнли участия уже не принимает.

Решающий шаг в финал "молнии" могут сделать уже в следующем матче, который пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по московскому времени.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
Бомбардировщики В-52Н ВВС США подлетали к Крыму со стороны Украины
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
ЦСКА обыграл в принципиальном дерби "Спартак"
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"