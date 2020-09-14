Дмитриев: На испытания вакцины "Спутник V" набрано 55 тысяч волонтеров

Всего за две недели в Москве уже набрано 55 тысяч волонтеров, что даже больше, чем необходимо для пострегистрационного этапа клинических испытаний вакцины "Спутник V". Об этом сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Планировалось, что в пострегистрационных исследованиях (третьей фазе "клиники") примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Предельный возраст участников не ограничивался.

"Высокая скорость набора во многом обусловлена пониманием волонтерами безопасности и эффективности платформы человеческих аденовирусных векторов, которая лежит в основе российской вакцины и неоднократно проверялась экспертами из разных стран, - уверен Дмитриев. - Было проведено более 250 клинических испытаний и выпущено более 75 международных публикаций, подтверждающих безопасность вакцин и медицинских препаратов на основе аденовируса человека. Эксперты доказали отсутствие возможных серьезных побочных эффектов платформы аденовирусных векторов человека".

По мнению Дмитриева, платформа, выбранная создателями вакцины - НИЦЭМ имени Гамалеи - выгодно отличается от новых и еще не проверенных в долгосрочном плане технологий векторных вакцин на базе аденовирусов шимпанзе, а также мРНК.