Доминик Тим, трижды бившийся в финалах "Большого шлема", наконец выиграл первый в карьере титул, победив в решающем матче US Open Александра Зверева.

Для Зверева, который также не хотел упускать возможность завоевать свой дебютный "Шлем", это было огромное разочарование, ведь Тиму удалось отыграться со счета 0:2 по сетам и дожать соперника на тай-брейке пятой партии. Но даже тогда Саша был очень близок к победе. Он подавал на матч при счете 5:3 в свою пользу, но не воспользовался шансом. Тим тоже не реализовал преимущество на своей подаче - при счете 6:5. Дело дошло до тай-брейка, где Доминик оказался сильнее - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Такая встреча точно была достойна финала. В своей речи чемпиона на корте Тим, который познакомился с выступающим за Германию Зверевым шесть лет назад, когда оба еще не входили даже в первую сотню рейтинга, так и сказал: "Жаль, что не может быть два победителя". Зверев парировал: "Мне всего 23 года. Думаю, что у меня еще будет возможность взять "Шлем". Ну а мечта Тима уже исполнилась. Австрийца часто называют "Грунтовым принцем", потому что ему удавалось оказать достойное сопротивление "Грунтовому королю", 12-кратному победителю Открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю, в том числе в финале "Ролан Гаррос" в 2019-м. Но Доминик признался, что совсем не удивлен, что первый "Большой шлем" он взял на харде.

- Я понял, что могу выиграть "мэйджор", когда впервые добрался до полуфинала "Ролан Гаррос" и попал в десятку сильнейших игроков тура. С тех самых пор я мечтал о титуле, - приводит слова Тима пресс-служба US Open. - Тогда мне казалось, что должен преуспеть на грунтовом покрытии. Однако с тех пор многое изменилось. Я понял, что моя игра подходит и для харда. Но важно другое: я получил этот долгожданный титул.

Между тем вчера появились обновленные рейтинги ATP и WTA. Доминик Тим сохранил третью позицию. Лидером остался серб Новак Джокович, который был фаворитом в борьбе за титул на US Open, но был дисквалифицирован в четвертом круге за случайный удар мячом по судье.

Россиянин Даниил Медведев, в полуфинале уступивший будущему чемпиону, также остался пятой ракеткой мира. Андрей Рублев, закалившийся в четвертьфинале против соотечественника и друга Медведева, приблизился к топ-10. Он поднялся с 14-й на 12-ю строчку. Карен Хачанов пока задержался на 16-м месте.

Чемпионка женского турнира японка Наоми Осака здорово поднялась - с девятой на третью строчку. Как и ее соперница по финалу белоруска Виктория Азаренко, прибавившая 13 позиций. Теперь Вика располагается на 14-й строчке. Первое и второе места по-прежнему принадлежат австралийке Эшли Барти и румынке Симоне Халеп, которые не приехали в Нью-Йорк.

Что касается россиянок, то лучшая из наших теннисисток Екатерина Александрова потеряла две позиции и занимает 31-ю строчку. 20-летняя Варвара Грачева, пробившаяся в третий круг на своем первом турнире серии "Большого шлема", поднялась на восемь позиций и вошла в топ-100 мирового рейтинга.